Uyurken zayıflayın: İşte yağ yaktıran uyku rutini

Hem gece hem de sabah tartılırsanız, sabah daha az kilo aldığınızı fark edeceksiniz. Bunun nedeni, nefes ve terleme yoluyla su ağırlığını kaybetmenizdir. Vücut dinlenirken bile organlar ve vücut sistemleri kapanmaz. Organların çalışması kalori tüketir. Bu nedenle, kötü gece uykusu sizi sadece huysuz yapmaz, aynı zamanda kilo almanıza da neden olabilir.

DAHA AZ UYUMAK NASIL KİLO ALDIRIR?

Sekiz saatten az uyumak stres seviyelerini ve kortizol hormonunu artırabilir. Kortizol seviyelerindeki bir artış, bağırsaklarınızdaki bakterileri olumsuz etkileyebilir. Bakteri seviyelerindeki dengesizlik, sonuçta metabolizmayı yavaşlatır. Uyku kaybı, açlık hormonlarını da bozabilir ve sizi abur cubur yemeye daha yatkın hale getirebilir. Bu, kan şekerinde bir artışa yol açar ve bu da kilo alımına ve diğer komplikasyonlara yol açabilir.

Araştırmalar, sadece bir gecelik kötü uykunun ertesi gün metabolizmayı yavaşlattığını ve enerji tüketimini yüzde 20 oranında azalttığını vurguladı.

Uyurken gece boyunca kalori yakmaya devam etmek için ipuçları: Araştırmalar, sadece bir gecelik kötü uykunun ertesi gün metabolizmayı yavaşlattığını ve enerji tüketimini yüzde 20 azalttığını vurgulamıştır. Uyurken gece boyunca kalori yakmaya devam etmek için ipuçları: