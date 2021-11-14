Uyurken zayıflayın: İşte yağ yaktıran uyku rutini

Hem gece hem de sabah tartılırsanız, sabah daha az kilo aldığınızı fark edeceksiniz. Bunun nedeni, nefes ve terleme yoluyla su ağırlığını kaybetmenizdir. Vücut dinlenirken bile organlar ve vücut sistemleri kapanmaz. Organların çalışması kalori tüketir. Bu nedenle, kötü gece uykusu sizi sadece huysuz yapmaz, aynı zamanda kilo almanıza da neden olabilir.
DAHA AZ UYUMAK NASIL KİLO ALDIRIR?
Sekiz saatten az uyumak stres seviyelerini ve kortizol hormonunu artırabilir. Kortizol seviyelerindeki bir artış, bağırsaklarınızdaki bakterileri olumsuz etkileyebilir. Bakteri seviyelerindeki dengesizlik, sonuçta metabolizmayı yavaşlatır. Uyku kaybı, açlık hormonlarını da bozabilir ve sizi abur cubur yemeye daha yatkın hale getirebilir. Bu, kan şekerinde bir artışa yol açar ve bu da kilo alımına ve diğer komplikasyonlara yol açabilir.
Araştırmalar, sadece bir gecelik kötü uykunun ertesi gün metabolizmayı yavaşlattığını ve enerji tüketimini yüzde 20 oranında azalttığını vurguladı.
Uyurken gece boyunca kalori yakmaya devam etmek için ipuçları: Araştırmalar, sadece bir gecelik kötü uykunun ertesi gün metabolizmayı yavaşlattığını ve enerji tüketimini yüzde 20 azalttığını vurgulamıştır. Uyurken gece boyunca kalori yakmaya devam etmek için ipuçları:
Akşam saatlerinde ağırlık egzersizi yapmak
Ağırlık kaldırmak metabolizmanızı 16 saate kadar hızlandırabilir. Çalışmanın bulguları "Aşırı kilolu/obez erkeklerde sabah ve akşam egzersiz eğitiminin glisemik kontrol ve serum metabolitleri üzerindeki etkisi" başlıklı bir makalede yayınlandı. Akşamları antrenman yapan katılımcılarda düşük gece glikoz seviyeleri gözlendi.
Kazein proteini
Yavaş salınan protein, sekiz saat içinde yavaş yavaş sindirilir ve gece boyunca metabolik hızı artırır. Kazein, ek olarak tüketilen yavaş sindirilen bir süt proteinidir. Amino asitleri yavaşça serbest bırakır ve insanlar uyku sırasında iyileşmeye yardımcı olmak ve kas yıkımını azaltmak için yatmadan önce alırlar.
Soğuk duş almak
Spor salonundan sonra buzlu su ile banyo yapmak laktik asidi dışarı atar. Kahverengi yağ metabolik olarak aktiftir ve kalori yakmaya yardımcı olur, ancak bedeninmizde daha az kahverengi yağ bulunur. Vücudunuzun kahverengi yağ dokusunu veya kahverengi yağını aktive etmek için 30 saniyelik bir soğuma işlemi yeterlidir. Soğuk duş alındığında, yatakta fazladan 400 kalori kadar kaybedebilirsiniz. Kahverengi yağ, boynunuzun ve omuzlarınızın arkasında depolanır.
Yeşil çay
Yeşil çaydaki flavonoidler metabolizmanızı hızlandırabilir. Üç fincan yeşil çay, uyurken yüzde 3.5 daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir.
Aralıklı oruç
Aralıklı oruçta vücut şeker depolarını tüketir ve yağ yakmaya başlar. Gününüz veya haftanız boyunca bilinçli olarak kalorisiz zaman dilimlerine sahip olma uygulaması olan aralıklı oruç, insanların kilo vermesine yardımcı olan popüler bir diyet planıdır.