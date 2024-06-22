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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: 5 günde 4 kilo verin! Vücutta ne yağ ne de ödem kalıyor...

Güle oynaya bir bayramı daha geçirdik. Ziyaret ve gezmelerde alınan kilolalar kaldı. Araştırmalar insanların bu dönemde 2-4 arası kilo aldığını gösteriyor. Ben de şimdi sizi, alınan kiloları sadece 4-5 günde vermeye davet ediyorum. Yaz Detoksu Diyetim’le vücuda yağ olarak yapışmak üzere olan kiloları, kısa sürede yolcu edebilirsiniz

Selahattin DÖNMEZ
Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 22.06.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 11:24
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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: 5 günde 4 kilo verin! Vücutta ne yağ ne de ödem kalıyor...

Bayram tatili sonrası kiloların alındığı, vücudun sindirim sisteminde şişkinliğin arttığı ve sıcak havalar olunca ödemin görüldüğü bir süreç sonrası tartıdaki rakam da hayal etmediğimiz kadar yüksek olduğu maalesef tecrübe ettiğimiz bir durum. Çünkü bayram tatillerinde geç uzun kahvaltılar, kurban etleriyle yapılan kebap, kavurma gibi yemeklerin sık ve fazla tüketimi, bayram ziyaretlerindeki tatlı ikramı dolayısıyla yeme düzenimizin de bozulmasına neden olmaktadır. 29 yıldır obezite alanında çalışan bir Klinik Beslenme Uzmanı olarak söyleyebilirim ki; bayramlar net olarak en az 2 ve 4 kilo alımına neden olmaktadır. Ve bu kilonun da çoğunun, kısa sürede yağ deposu olarak vücuda yapıştığını da belirtmeliyim. "Kısa sürede alınan bu kilolara nasıl veda edebilirim?" diyorsanız sizler için hazırladığım Yaz Detoksu Diyetimle aldığınız kiloları 4-5 günde eritebilirsiniz.



DİYETİMDEKİ BESİNLERİN KİLO VERMEYE ETKİLERİ
KARPUZ
Karpuz, doğal früktozdan zengin, bolca likopen içeren, karaciğeri rahatlatan sitrülini fazlaca barındıran lezzetli bir meyvedir. Karpuz çekirdekleri ile beraber yendiğinde mükemmel bir yağ yakıcı etki sağlar. Karpuz çekirdekleri lif ve sağlıklı yağlardan zengindir. 4 üçgen dilim karpuz 80 kaloridir. Potasyum, magnezyum, A ve C vitaminlerinin de iyi kaynağıdır. Cucurbocitrin adlı bileşiğe sahiptir tansiyonu düzenler. Su içeriği en yüksek meyvedir ve ödem atıcı rolü vardır.



AYRAN AŞI ÇORBASI
Yaz sıcaklarında serinletici etkisi olan ayran aşı çorbası, metabolizma dostudur. Sindirimi hızlandırır, metabolizmayı canlandırır ve tok tutar. Ayran hayvansal protein ve kalsiyum nedeniyle yağların daha kolay enerji olarak kullanılmasını sağlar. Ayran aşına eklenen bulgur, yarma, buğday, karabuğday veya kinoa diyet lifinden çorbanın zenginleşmesini sağlar. Böylece termojenezisi artırarak kilo kaybını kolaylaştırır.



FİLTRE KAHVE VE SIZMA ZEYTİNYAĞI
Kahve polidenolleri yağ yakımını artırır. Sızma zeytinyağındaki polifenoller ve oleik asit de bel bölgesi yağlanmasını azaltır. Kahvedeki polidenoller yağda çözünür yapıya sahiptir. Kahvenize az miktarda sızma zeytinyağını eklemeniz ve ara öğünlerde içmeniz metabolizmayı canlandırarak iyi yağ yakmanızı da sağlayacaktır.



VÜCUTTAN ÖDEM ATTIRIP YAĞ YAKTIRAN DETAYLAR
Her gün 60 dakika yürüyün. Her öğünde 2 su bardağı su için. Öğünler arası en az 3-4 saat bırakın. Öğünlerin yerini değiştirmeyin. 5 gün listeyi eksiksiz ve besinleri değiştirmeden uygulayın. Kuralları takip ettiğinizde 5 günde ödem kaybolsun ve 2 kilo yağ yakın.


İŞTE YAZ DETOKSU
KAHVALTI

  • 1 dilim tam yağlı beyaz peynir
  • 2 üçgen dilim karpuz
  • 8 yarım ceviz
  • Domates, salatalık maydanoz
ÖĞLE
  • 2 adet büyük ev yapımı köfte veya bir avuç içi kadar derisiz fırında pişmiş tavuk eti
  • 2 üçgen dilim karpuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağlı mevsim salata
ARA
  • 1 büyük fincan Metabolizma Kahvesi Yapılışı: 1 su bardağı soğuk filtre kahve içine 2 çay kaşığı soğuk sıkım zeytinyağını karıştırın kahveniz hazır.
AKŞAM
  • 1 kase soğuk ayran aşı çorbası
  • 2 üçgen dilim karpuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağlı mevsim salata
ARA
  • 1 büyük fincan Metabolizma Kahvesi



HAFTANIN BİLİMSEL NOTU
KSİLİTOL TATLANDIRICI KALP HASTALIĞI RİSKİ YARATIYOR
Tatlandırıcı ister yapay olsun ister bitkiden elde edilsin adı üzerinde şekeri taklit eden kimyasaldır. O nedenle sağlıklı beslenmede alternatif kullanılması da mümkün değildir. Biliyorsunuz geçen yıl aspartam kullanımının bazı kanser türlerini tetikleyebileceği açıklanmıştı. Ve şu anda düşük kalorili ya da diyabetikler için pazarlanan sakız, çikolata, dondurma, yoğurt, reçel, marmelat, kek, kurabiye ve gazlı içeceklerde yaygın kullanılan doğal olarak nitelendirilen ksilitol yapay tatlandırıcının sağlığımızı tehdit ettiği ortaya çıktı. European Heart Journal dergisinde geçen hafta yayınlanan bir araştırma; ksilitolün kalp hastalıklarını geliştirebileceğini bizlere gösterdi. Ksilitol yulaf, mısır koçanı veya pamuk tohumunun kimyasal hidrolizi ile elde edilir. Şeker alkolü olup glisemik indeksi düşük olduğu için diyabetliler, zayıflamak isteyenler için hem aynen şeker gibi kristal formda hem de besin endüstrisinde hazır yiyecek, içecek yapımında yaygın kullanılan bir yapay tatlandırıcıdır. Ksilitol içeren içecek tüketen 3 bin kişinin 3 yıl boyunca takip edildi. Bu önemli araştırmada bireylerde trombozis, yani damar içinde pıhtı oluşumunu artışı gözlendi. Özellikle ksilitol içeren içeceklerin tüketiminden hemen sonra kan ksilitol seviyelerinin pıhtılaşma faktörlerini 1000 kat artırdığı doğrulandı. Ksilitolün vücuttan arınması yaklaşık 6 saat sürdüğünü unutmamak gerekiyor. Farklı yapay tatlandırıcılardan olan eritritolün de pıhtılaşmayı tetiklediği belirtiliyor.

HAFTANIN MUTFAK SIRRI
Peynir, ekmek, meyve, salça gibi besinlerde oluşan depo veya çürüme küfleri karaciğer hastalıkları ve karaciğer kanseri için risklidir. Genel olarak küflenmiş yiyecekler tüketime uygun değildir ancak bazı küçük faydalı bilgiler ile daha az zararlı hale getirilebilir. Peynir buzdolabında saklanmış ise ve peynirin miktarı küçük ve yüzeyinde gelişen küfün yaygınlığı geniş ise peynir tüketilmemelidir. Eğer küf peynir yüzeyinin küçük bir kısmında ise 3 cm ve biraz fazlası kesilerek yenilebilir. Bu arada küflü peynirler olan rokfor, konya küflüsü mikotoksin üretmediği için güvenle yenilebilir peynirlerdir. Salça eğer küflenmiş ise küf metabolitleri salçaya yayılır. O salça yenmemelidir. Salçada küf gelişimini önlemek için salça buzdolabında ya da serin bir yerde tutulmalı ve üst kısmı kapatacak şekilde zeytinyağı gezdirilmelidir. Taze meyvelerde bir kısım küf olmuşsa ve yaygın değilse küflü kısım 3 cm kalınlığında kesilerek yenebilir. Yoğurtta, kefirde ve sütte küf oluşursa yüzeyinden temizleyip geri kalanı temizlenmiştir düşüncesiyle kesinlikle tüketilmemelidir. Ekmek içinde aynı kural geçerlidir. Küfün ekmek yüzeyindeki yaygınlığı ve içeriden yüzeye doğru kısımdaki miktarı o ekmeği tüketip tüketmemeyi sağlar. Eğer sadece bir kısımda küf miktarı az ise 2.5 cm kalınlığında kesip geri kalan ekmek tüketilebilir. Unlarda oluşan küfte küf metabolitleri tüm una yayılmıştır, kullanılmaması gerekir. Turşu, reçel ve pekmez gibi sıvı yiyeceklerde oluşan küf yüzey ve alta doğru akışkan şekilde yayılabileceği için tüketilmemelidir. Size tavsiyem besinleri uygun şekilde saklamak küflenmemesini sağlamaya çalışın küflü besinlerden uzak durun.
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