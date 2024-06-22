Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: 5 günde 4 kilo verin! Vücutta ne yağ ne de ödem kalıyor...

Bayram tatili sonrası kiloların alındığı, vücudun sindirim sisteminde şişkinliğin arttığı ve sıcak havalar olunca ödemin görüldüğü bir süreç sonrası tartıdaki rakam da hayal etmediğimiz kadar yüksek olduğu maalesef tecrübe ettiğimiz bir durum. Çünkü bayram tatillerinde geç uzun kahvaltılar, kurban etleriyle yapılan kebap, kavurma gibi yemeklerin sık ve fazla tüketimi, bayram ziyaretlerindeki tatlı ikramı dolayısıyla yeme düzenimizin de bozulmasına neden olmaktadır. 29 yıldır obezite alanında çalışan bir Klinik Beslenme Uzmanı olarak söyleyebilirim ki; bayramlar net olarak en az 2 ve 4 kilo alımına neden olmaktadır. Ve bu kilonun da çoğunun, kısa sürede yağ deposu olarak vücuda yapıştığını da belirtmeliyim. "Kısa sürede alınan bu kilolara nasıl veda edebilirim?" diyorsanız sizler için hazırladığım Yaz Detoksu Diyetimle aldığınız kiloları 4-5 günde eritebilirsiniz.
DİYETİMDEKİ BESİNLERİN KİLO VERMEYE ETKİLERİ
KARPUZ
Karpuz, doğal früktozdan zengin, bolca likopen içeren, karaciğeri rahatlatan sitrülini fazlaca barındıran lezzetli bir meyvedir. Karpuz çekirdekleri ile beraber yendiğinde mükemmel bir yağ yakıcı etki sağlar. Karpuz çekirdekleri lif ve sağlıklı yağlardan zengindir. 4 üçgen dilim karpuz 80 kaloridir. Potasyum, magnezyum, A ve C vitaminlerinin de iyi kaynağıdır. Cucurbocitrin adlı bileşiğe sahiptir tansiyonu düzenler. Su içeriği en yüksek meyvedir ve ödem atıcı rolü vardır.
AYRAN AŞI ÇORBASI
Yaz sıcaklarında serinletici etkisi olan ayran aşı çorbası, metabolizma dostudur. Sindirimi hızlandırır, metabolizmayı canlandırır ve tok tutar. Ayran hayvansal protein ve kalsiyum nedeniyle yağların daha kolay enerji olarak kullanılmasını sağlar. Ayran aşına eklenen bulgur, yarma, buğday, karabuğday veya kinoa diyet lifinden çorbanın zenginleşmesini sağlar. Böylece termojenezisi artırarak kilo kaybını kolaylaştırır.
FİLTRE KAHVE VE SIZMA ZEYTİNYAĞI
Kahve polidenolleri yağ yakımını artırır. Sızma zeytinyağındaki polifenoller ve oleik asit de bel bölgesi yağlanmasını azaltır. Kahvedeki polidenoller yağda çözünür yapıya sahiptir. Kahvenize az miktarda sızma zeytinyağını eklemeniz ve ara öğünlerde içmeniz metabolizmayı canlandırarak iyi yağ yakmanızı da sağlayacaktır.
VÜCUTTAN ÖDEM ATTIRIP YAĞ YAKTIRAN DETAYLAR
Her gün 60 dakika yürüyün. Her öğünde 2 su bardağı su için. Öğünler arası en az 3-4 saat bırakın. Öğünlerin yerini değiştirmeyin. 5 gün listeyi eksiksiz ve besinleri değiştirmeden uygulayın. Kuralları takip ettiğinizde 5 günde ödem kaybolsun ve 2 kilo yağ yakın.
İŞTE YAZ DETOKSU
KAHVALTI