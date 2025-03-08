Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den iftara kadar acıkmama formülü: "Sahurda bunu yerseniz..."



Yeterli sıvı alımına dikkat!

Ramazan boyunca günlük en az 2-2,5 litre su içmek, hücrelerin sağlıklı çalışmasını destekler. Ancak çay ve kahve gibi kafeinli içecekler, vücuttan su atılımını hızlandırdığı için sınırlı tüketilmelidir. Alternatif olarak ıhlamur, rezene veya papatya çayı gibi bitki çayları tercih edilebilir.

UNUTMAYIN: Düzenli su tüketimi, hem oruç sürecini daha rahat geçirmenizi sağlar hem de metabolizmanızı destekleyerek Ramazan boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olur!