Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den iftara kadar acıkmama formülü: "Sahurda bunu yerseniz..."

KIRMIZI ET

Demir ve B12 Deposu

Haftada iki kez kırmızı et tüketmek, kas sağlığınızı desteklerken demir ve B12 vitamini açısından vücudunuza katkı sağlar. Özellikle yağsız dana veya kuzu eti tercih etmek, gereksiz doymuş yağ alımını önler ve sindirimi kolaylaştırır. Sağlıklı bir pişirme yöntemiyle hazırlanmış ızgara, haşlama veya fırınlanmış kırmızı et, hem lezzetli hem de mide dostudur. Yanında sebze yemeği veya tam tahıllı ekmek tüketmek, protein-lif dengesini sağlamaya yardımcı olur ve tokluk sürenizi uzatır.