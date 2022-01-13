Uzmanından uyarı listesi! Bel çevresi yağlarının erimesi için bunlara dikkat

Kan şekerinin yükselmesine neden olan yiyecekler, sadece diyabet riskini değil aynı zamanda simit bölgesi de denilen bel çevresi yağlanma riskini de artırır. Oldukça basit görünse de aslında süreç bundan daha karmaşıktır. Sağlıklı görünen fakat "glikoz" adlı verilen şeker türüyle dolu olan bazı besinler, oldukça riskli bir kategoridedir.

Dr. Micheal Moseley, yüksek kan şekeri oranlarının sadece diyabet riskini değil göbek ve bel çevresindeki yağların da artışına neden olması sebebiyle vücut tipinizin diyabet riskinizle ilgili önemli işaretler verdiğini belirtiyor.

Günlük yaşamınızdan çıkaracağınız yalnızca birkaç besin sayesinde bu riski büyük oranda düşürürken aynı zamanda fit bir vücuda ve dümdüz bir karna sahip olabilirsiniz. İşte tüketilmemesi gereken o besinler…