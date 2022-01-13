Uzmanından uyarı listesi! Bel çevresi yağlarının erimesi için bunlara dikkat

Kan şekerinin yükselmesine neden olan yiyecekler, sadece diyabet riskini değil aynı zamanda simit bölgesi de denilen bel çevresi yağlanma riskini de artırır. Oldukça basit görünse de aslında süreç bundan daha karmaşıktır. Sağlıklı görünen fakat "glikoz" adlı verilen şeker türüyle dolu olan bazı besinler, oldukça riskli bir kategoridedir.
Dr. Micheal Moseley, yüksek kan şekeri oranlarının sadece diyabet riskini değil göbek ve bel çevresindeki yağların da artışına neden olması sebebiyle vücut tipinizin diyabet riskinizle ilgili önemli işaretler verdiğini belirtiyor.
Günlük yaşamınızdan çıkaracağınız yalnızca birkaç besin sayesinde bu riski büyük oranda düşürürken aynı zamanda fit bir vücuda ve dümdüz bir karna sahip olabilirsiniz. İşte tüketilmemesi gereken o besinler…
MEYVELİ YOĞURT
Meyveli yoğurtlar, oldukça lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık gibi gelse de paketli olarak sunulan bu ürünler, içeriğinde yoğun miktarda şeker barındırabilir. Bu nedenle sade yoğurt tercih etmek daha doğru bir adım olacaktır. Eğer isterseniz içerisine taze meyveler dahil ederek kendi meyveli yoğurdunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece tamamen doğal, lezzetli bir kalsiyum kaynağı elde edebilirsiniz.
KURU MEYVE
Atıştırmalıkların, yulaf karışımlarının vazgeçilmezi olan ve "sağlıklı" olduğu düşünülen kuru meyveler, aslında bel çevresindeki yağların en büyük dostu olabilir. Bunun sebebi; meyvelerin kurutulduktan sonra şeker içeriğinin daha konsantre hale gelmesidir. Örneğin; kuru üzüm, tazesinden dört kat daha fazla karbonhidrata sahiptir.
Taze meyveler, şeker alımı konusunda daha doğru bir seçenektir. Fakat bu kuru meyveyi tamamen hayatınızdan çıkartmanız gerektiği anlamına gelmez. Doğal şartlarda kurumuş olan meyveleri, az miktarda uzman danışmanlığnda tüketebilirsiniz.
CİPS
En çok tüketilen atıştırmalıklardan biri olan cipsler, en sağlıksız ürünlerden biri. Patates tek başına bir karbonhidrat kaynağı iken aynı zamanda onları bitkisel yağda kızartılarak sunulması, onları hem yüksek karbonhidrat hem de zararlı yağ kaynağının bir birleşimi haline getirir. Bu nedenle eğer patatesi çok fazla isterseniz, fırında az yağlı bir şekilde yapabilir, böylece sağlıksız kızartmalardan kendinizi uzak tutabilirsiniz.
KAHVALTILIK GEVREKLER
Pratik ve sağlıklı bir kahvaltı alternatifi olarak bilinen kahvaltılık gevrekler, aslında içeriğinde çok düşük besleyici değerler barındırabilir. Hatta daha lezzetli olması için içeriğine alınan yüksek şeker, yoğun bir karbonhidrat deposu haline gelebilir. Bu nedenle sağlıklı bir kahvaltı yaptığınızı düşünürken aslında bel çevrenizdeki yağlara katkıda bulunuyor olabilirsiniz. Bu alternatifin yerine uzun süre tok tutabilecek doğal yulaf ve taze meyve, yoğurt karışımlarını bir araya getirebilir, bu sayede sağlıklı karbonhidrat, protein ve kalsiyum kaynağını tüketebilirsiniz.
BEYAZ EKMEK
Rafine beyaz un, kan şekerini tek başına büyük oranda yükseltir. İşlenmiş beyaz ekmek, düşük düzeyde içerdiği lif nedeniyle sindirim konusunda da problem kaynağına neden olur. Bu nedenle bel çevresinde ortaya çıkabilecek sorunların da tetikleyicisi haline gelir. Bunun yerine yüksek lifli, kepekli ekmek seçimi yapabilirsiniz.