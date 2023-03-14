Uzmanlar açıkladı! İşte en hızlı kilo verdiren 5 diyet

Son yıllarda en sık yapılan diyetler listesi, değişiklik gösterse de bazı diyetlerin yeri pek sarsılmıyor. US News & World Report, her bir diyeti inceledikten sonra "etkili ve hızlı kilo verme" açısından en iyi diyetleri bir araya getirdi. İşte o diyetler…

US News & World Report'a göre keto diyeti, 2023'te daha hızlı kilo vermek için 1 numaralı diyettir . Gruptaki en yüksek sıralama olan "en iyi hızlı kilo verme" için 5,0 üzerinden 3,9 puan aldı.

Ketojenik (diğer adıyla "keto") diyet, karbonhidrat oranı düşük ve yağ içeriği yüksektir. Bu diyet, bireylerin tok hissederek ve daha az istek duyarak yağ yakmalarına ve hızlı kilo vermelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Mayo Clinic'e göre, alışveriş sepetinize daha küçük porsiyonlarda yumurta, et ve balık ek olarak sade Yunan yoğurdu, nişasta içermeyen ve lif dolu sebzeler, tam yağlı peynirler, kuruyemişler, tohumlar ve yağlar gibi yiyecekler eklemeyi gerektiriyor.