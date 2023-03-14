Uzmanlar açıkladı! İşte en hızlı kilo verdiren 5 diyet

Son yıllarda en sık yapılan diyetler listesi, değişiklik gösterse de bazı diyetlerin yeri pek sarsılmıyor. US News & World Report, her bir diyeti inceledikten sonra "etkili ve hızlı kilo verme" açısından en iyi diyetleri bir araya getirdi. İşte o diyetler…
KETOJENİK DİYET
US News & World Report'a göre keto diyeti, 2023'te daha hızlı kilo vermek için 1 numaralı diyettir . Gruptaki en yüksek sıralama olan "en iyi hızlı kilo verme" için 5,0 üzerinden 3,9 puan aldı.
Ketojenik (diğer adıyla "keto") diyet, karbonhidrat oranı düşük ve yağ içeriği yüksektir. Bu diyet, bireylerin tok hissederek ve daha az istek duyarak yağ yakmalarına ve hızlı kilo vermelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Mayo Clinic'e göre, alışveriş sepetinize daha küçük porsiyonlarda yumurta, et ve balık ek olarak sade Yunan yoğurdu, nişasta içermeyen ve lif dolu sebzeler, tam yağlı peynirler, kuruyemişler, tohumlar ve yağlar gibi yiyecekler eklemeyi gerektiriyor.
ATKINS DİYETİ
Atkins diyeti, "en iyi hızlı kilo verme" dalında 5,0 üzerinden 3,6 puan alarak hızlı kilo verme diyetleri arasında 2. sırada yer alıyor.
Bu özel diyette ne yemeniz gerektiğine gelince, bol miktarda yumurta, kırmızı et, balık ve kümes hayvanlarının yanı sıra peynir, yağlar, tereyağı ve nişastalı olmayan sebzeler olarak listeleniyor.
Atkins diyetine başladıktan iki hafta sonra meyveleri, kuruyemişlerle birlikte tüketebilirsiniz. Süt, yoğurt, meyve, tahıllar, nişastalı sebzeler, mercimek, bezelye, fasulye ve şekerli işlenmiş gıdaları yememeli veya tüketiminizi sınırlandırmalısınız.
NUTRİSYSTEM DİYETİ
Nutrisystem diyeti, Atkins diyetiyle birlikte, 2. sırada yer alıyor ve "en hızlı kilo kaybı" için 5.0 üzerinden 3.6 puanla derecelendiriliyor.
US News & World Report'un belirttiği gibi, Nutrisystem planlarının çoğunda, diyetin ilk haftasında Nutrisystem onaylı kahvaltılar, öğle yemekleri, akşam yemekleri ve atıştırmalıkların tadını çıkarabilirsiniz.
Hangi Nutrisystem planını seçtiğinize bağlı olarak, yemekler her iki haftadan bir aya kadar sizlere teslim ediliyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz donmuş ve donmamış seçenekler bulunuyor.
OPTAVIA DİYETİ
2. sırada yer alan bir diğer diyet ise; 5.0 üzerinden 3.6 puan alan Optavia diyeti. US News & World Report'a göre OPTAVIA, düşük kalorili, düşük karbonhidratlı kilo vermeye odaklanır.
Bu diyette "Fuelings" olarak adlandırılan ve tatlandırıcı, tatlandırıcı veya yapay renklendirici içermeyen paketlenmiş gıdalara büyük önem verilmektedir.
Bu diyette, kilo verme hedeflerinize ulaşmak için üç farklı program arasından seçim yapabilirsiniz. Her program, "Sağlık Dönüşüm Sistemi Alışkanlıklarına" ışık tutar: Ağırlık, yeme ve sıvı alımı, hareket, çevre, zihin ve uyku.
SLIMFAST DİYETİ
Son olarak, SlimFast, 5 üzerinden 3,6 puan alan ve daha hızlı kilo vermek için 2 numaralı başka bir diyettir.
US News & World Report'a göre, 20 kilo vermeniz gerekiyorsa, bu sizin için diyet olabilir. "SlimFast" adı her şeyi söylüyor: Bu diyet, shake gibi "öğün yerine geçen ürünler" yoluyla yalnızca sekiz ila 10 haftalık bir süre içinde yaklaşık 20 kilo vermenize yardımcı olabilir.