Vücuttaki yağları dinamit gibi patlatıyor! İşte ayda 4 kilo vermeye yardımcı karışım

Zayıflamak birçok kişi için zor bir durum gibi görünse de fazla kilolardan kurtulmak bu yöntem ile çok kolay. Özellikle zayıflayamıyorum diyenlerin yüzünü güldürecek olan bu karışım, metabolizmayı coşturarak hızlı yağ yakmanızı sağlıyor. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:00 PAYLAŞ ABONE OL

Metabolizmanın çalışması vücudunuzun işlevi için oldukça önemlidir. Uyurken bile yağ yakmanızı sağlar. Vücut büyüklüğü, kas kütlesi ve yaş, metabolizmanızın hızında önemli rol oynar. Ancak çoğunlukla genleriniz tarafından belirlenir. Peki metabolizmayı nasıl çalıştırırız? Gelin birlikte bir bakalım.

EGZERSİZLE METABOLİZMANIZI UYANDIRIN Egzersiz, halsiz hücreleri azaltır ve onları metabolizmayı hızlandırmada daha aktif olan kas hücreleri ile değiştirir. Yapılan araştırmalar da, daha yavaş bir metabolizma ile ilişkili olan "FTO" adlı gene sahip kişilerin bile, dört hafta boyunca düzenli egzersiz yaptıklarında, fazlasıyla kilo verdiğini gösteriyor.