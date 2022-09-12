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Yedi günde bir beden inceltiyor! Yeşil çay detoksu nasıl yapılır?

Yeşil çayın sağlığa yararı saymakla bitmez. İltihaplara karşı güçlü bir savaşçı olan bu çay, kanserle savaşmaya yardımcı olmak gibi sağlık yararları olan doğal bileşikler olan polifenoller açısından zengindir. Aynı zamanda zayıflamanın başyapıtı! İşte detayları…

Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:40
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Yedi günde bir beden inceltiyor! Yeşil çay detoksu nasıl yapılır?

Yeşil çay metabolizma hızını artırarak, hızlıca zayıflamanıza yardımcı olur. Düzenli tükettiğinizde özellikle gece yatmadan önce içerseniz, uyurken bile yağ yakımıını sağlayacak zayıflayacaksınız.

YEŞİL ÇAY NEDEN ÖNEMLİ?

Yeşil çay bir yudumda kilo vermenizi sağlayamaz, ancak aynı zamanda boşaltma ve idrar söktürücü etkisiyle de bilinir. Aslında aynı kateşinler ve yüksek kafein içeriği kan şekerini sabit tutarken daha kolay ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yeşil çay nemlendirir ve eliminasyonu destekler.

Tüm çayların idrar söktürücü özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Ancak yeşil çay, çok yüksek kateşin konsantrasyonu nedeniyle hepsinden açık ara en güçlüsüdür. Yeşil çay ayrıca yağ yakıcı etkisiyle bilinen önemli bir zayıflama aktif maddesi olan kafein içerir. Kafein ayrıca vücudunuzdaki yağ miktarını arttırdığı için fiziksel performansınızı da artırır. Bu, egzersiz sırasında daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Çeşitli araştırmalar, yeşil çayın özellikle karın bölgesindeki vücut yağını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

YEŞİL ÇAY DETOKSU UYGULANIŞI

Malzemeler:

  • Yarım limon
  • 1 adet sade maden suyu
  • 3 tatlı kaşığı yeşil çay
  • 3 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  • Öncelikle 3 tatlı kaşığı yeşil çayı bir kap içerisine alın.
  • Sonra üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin.
  • 5 dakika yeşil çayın demlenmesini bekleyin.
  • Demlenen yeşil çayın içine yarım limon suyunu sıkın.
  • Ardından içerisine 1 şişe maden suyunu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırıp 5 dakika dinlendirin.
  • Daha sonra bir kabın içerisine bu karışımı süzün.
  • Yeşil çay ile hazırlanan detoks suyunun etkisi için her gün yapmanız gerekir. Yeşil çaylı detoksu suyunu her gün taze olarak yapmanız ve gün içinde tüketmeniz gerekir.
  • Bu detoks suyunu 10 gün boyunca her gün içmelisiniz.
  • Uygun diyet ve egzersiz programına ek olarak tüketilebilen yeşil çaylı detoksu ile 1 haftada 5 ila 8 kilo verebilirsiniz.
  • Eğer bir sağlık probleminiz varsa uygulamadan önce mutlaka bir hekime danışmalısınız.
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