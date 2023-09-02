Yemeğinize 1 tutam ekleyin! Metabolizma canavarı o baharat yedikçe kilo verdiriyor…

Kilo vermenin çok daha lezzetli bir yolu olduğunu söyleyen uzmanlar bu baharat sayesinde hem yemeklerinize lezzet katabileceğinizi hem de kilo verebileceğinizi söylüyor.
Görünen o ki, körilerde bulunabilen ve kilo kaybına yardımcı olan bir baharat var.
Uzmanlar, bu baharatın yağın parçalanma şeklini ve kaslarda ve karaciğerde enerji üretilmesini düzenleyen sistemi kontrol ettiğini söylüyor.
Son araştırmalar, körilerin özel bir bileşen sayesinde insanların kilo verme hedeflerini desteklemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Araştırmacılara göre yiyeceklerde kakule yemek, kalori yakmada, iltihabı azaltmada, kiloyu korumada ve iştahı azaltmada çok önemli bir rol oynayabilir.
Kakule, başta köri olmak üzere üzere hem tuzlu hem de tatlı yemeklerde kullanılabilen bir baharattır.
Ayrıca köri tozu ve garam masala gibi çeşitli baharat karışımlarında da mevcuttur. Uzmanlara göre yağın parçalanma şeklini ve kaslarda ve karaciğerde enerjinin nasıl üretildiğini düzenleyen sistemi düzenleyerek kilo kaybını teşvik ediyor.
Teksas A&M AgriLife Tarım Yoluyla Sağlığı Geliştirme Enstitüsü'ndeki bilim insanları, kakulenin farelerdeki etkilerini değerlendirdi ve içeriğin canlıların daha az aç hissetmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra baharatın kendilerini enerjik hale getirdiğini ve yağ yakmalarına yardımcı olduğunu da fark ettiler.
Diyetleri yüzde birden fazla kakule tozu içeren canlılar, baharatı fazla tüketmeyenlere göre daha fazla yediler. Deney sırasında kilo almalarına rağmen yağ kütlesinde azalma olması baharatın obezite tedavisinde etkili olabileceğini düşündürdü.
Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi'nde yayınlanan çalışma, baharatın aynı zamanda diyabet, artrit ve kalp hastalığı riskine katkıda bulunabilecek düşük dereceli inflamasyonu azaltmaya da yardımcı olabileceğini gösterdi.
Bu sonuçlar farelerde gösterilmiş olsa da, yaklaşık 60 kg ağırlığındaki yetişkinlerin, kilo verme faydalarından yararlanmak için yaklaşık 77 mg kakuleye ihtiyaç duyacağı kaydedildi. Bu, günde 10 kakule kabuğu tüketmek anlamına gelir.
Kakulenin daha önce de iltihabı hafiflettiği ve hücrelerinizi, serbest radikaller ile antioksidanlar arasında bir takım tıbbi sorunlara yol açabilen bir dengesizlik olan oksidatif strese karşı koruyabildiği gösterilmiştir.
Faydaları bununla bitmiyor çünkü vücudunuzun insülini daha iyi kullanmasına ve kan basıncınızı sağlıklı tutmasına da yardımcı olabilir.
Bununla birlikte uzmanlar, kilo vermek için çeşitli bir diyet tüketilmesini ve egzersiz yapılmasını önermektedir. "Aktif kalmanın sağlığınıza ve refahınıza birçok faydası vardır ve sağlıklı bir diyetin parçası olduğunda kilo vermenin etkili bir yolu olabilir.
Tüm yetişkinlerin her gün aktif olmaya çalışması ve en az 150 dakika orta düzeyde aerobik tamamlaması önerilir.