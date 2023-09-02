Yemeğinize 1 tutam ekleyin! Metabolizma canavarı o baharat yedikçe kilo verdiriyor…

Bununla birlikte uzmanlar, kilo vermek için çeşitli bir diyet tüketilmesini ve egzersiz yapılmasını önermektedir. "Aktif kalmanın sağlığınıza ve refahınıza birçok faydası vardır ve sağlıklı bir diyetin parçası olduğunda kilo vermenin etkili bir yolu olabilir.

Tüm yetişkinlerin her gün aktif olmaya çalışması ve en az 150 dakika orta düzeyde aerobik tamamlaması önerilir.