Yıllardır veremediğiniz kiloların çözümü bu besinde! 2 haftada 1 beden incelmenize yardımcı olan yiyecek…

Yağsız protein ve baklagiller gibi besin açısından zengin gıdalar tüketmek genel sağlığınızı destekleyebilir ve kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir. Ancak bunların arasında belirli olanlar süreci çok daha destekleyebilir. Hedefiniz kilo vermekse bu yiyecekler size yardımcı olabilir.
YUMURTA
Yumurtalar inanılmaz derecede besin açısından yoğundur ve protein ve yağ açısından zengindir, bu da kendinizi tok hissetmenize yardımcı olur.
Aşırı kilolu veya obezite hastası 50 kişiyi içeren 2020 tarihli bir araştırmada araştırmacılar, kahvaltıda mısır gevreği, süt ve portakal suyu yerine yumurta yemenin, katılımcıların sonraki 4 saat boyunca tokluk hissini artırdığını buldu.
Benzer şekilde, 48 yetişkinin katıldığı başka bir çalışma, yumurta proteini ve yüksek lifli yiyecekler içeren bir kahvaltı yiyenlerin, düşük lifli tahıl ve süt yiyenlere göre daha fazla tokluk (tokluk) bildirdiğini buldu. Özellikle sabah kahvaltınıza yumurta eklemek gün boyu tok kalmanıza yardımcı olarak size kilo vermede büyük bir fayda sağlayabilir.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI YİYECEKLER
YEŞİL YAPRAKLI YEŞİLLİKLER
Lahana, ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşillikler, tok kalmanıza ve sıvı alımınızı korumanıza yardımcı olabilecek lif ve besinleri içerir. Dahası, yeşil yapraklı sebzeler, artan tokluk ve daha iyi iştah yönetimi ile ilişkilendirilen bitki bileşikleri olan tilakoidleri içerir.
BALIK
Balık yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve diğer önemli besinlerle doludur. Bu kombinasyon kendinizi tok hissetmenizi sağlar ve kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir.
Dahası, balık ve genel olarak deniz ürünleri, tiroid fonksiyonunu ve metabolizmasını sürdürmek için gerekli olan önemli miktarda iyot sağlayabilir.
TURPGİL SEBZELER
Diğer sebzeler gibi, brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgillerden oluşan sebzeler de lif bakımından zengindir ve inanılmaz derecede doyurucu olma eğilimindedir.
Bu tür sebzeler aynı zamanda diğer birçok sebzeden daha fazla protein içerir.
Protein, lif ve düşük kalorili içeriğin birleşimi, turpgillerden oluşan sebzeleri, kilo vermek istiyorsanız öğünlerinize dahil edebileceğiniz harika yiyecekler haline getirir.
YAĞSIZ ETLER
Tavuk göğsü gibi yağsız kırmızı etler bol miktarda protein ve demir içerir. Tüm bu nitelikleri onları kilo yönetimi ve kalp sağlığını desteklemek için mükemmel seçenekler haline getirmektedir.
KÖK SEBZELER
Patates ve diğer kök sebzeler, kilo kaybı için harika yiyecekler haline getiren çeşitli özelliklere sahiptir. Farklı gıdaların ne kadar doyurucu olduğunu ölçen Doygunluk İndeksi adı verilen bir ölçekte, haşlanmış patates, test edilen tüm gıdalar arasında en yüksek puanı aldı.
Patatesleri kaynattıktan sonra soğumaya bırakırsanız, hayvan çalışmalarında kilo kaybıyla ilişkilendirilen, lif benzeri bir madde olan büyük miktarda dirençli nişasta oluşturacaktır.
BAKLAGİLLER
Fasulye ve mercimek, siyah fasulye ve barbunya fasulyesi gibi diğer baklagiller kilo kaybına faydalı olabilir.
Bu gıdalar, tokluğu destekleyen iki besin maddesi olan protein ve lif bakımından zengin olma eğilimindedir. Ayrıca bir miktar dirençli nişasta da içerebilirler.
AVOKADO
Avokadolar sadece kalp-sağlıklı yağlar açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda çok fazla su ve lif içerirler, bu da onları oldukça doyurucu kılar.
Ayrıca vücudunuzun yağda çözünen önemli vitaminleri emmesine yardımcı olur ve lif ve potasyum gibi birçok önemli besin maddesi içerir.
Avokadoların enerji açısından yoğun olduğunu akılda tutmakta fayda var, bu nedenle hedefiniz kilo vermek olduğunda porsiyonlara dikkat etmek çok önemlidir.
KURUYEMİŞLER
Kuruyemişler kalp sağlığına yararlı doymamış yağ oranı yüksektir ve size kalp sağlığını destekleyen protein, lif ve diğer bitki bileşiklerini sağlar.
Çalışmalar, kuruyemiş yemenin metabolik sağlığı iyileştirebileceğini ve hatta kilo kaybını destekleyebileceğini göstermiştir. Ancak, yüksek yağlı tüm yiyeceklerde olduğu gibi, kuruyemiş yerken de porsiyon boyutlarına dikkat etmek ve yalnızca doyuncaya kadar yemek iyi bir fikirdir.
TAM TAHILLI GIDALAR
Son araştırmalar, tam tahıllar açısından zengin bir beslenmenin sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.