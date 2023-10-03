Yıllardır veremediğiniz kiloların çözümü bu besinde! 2 haftada 1 beden incelmenize yardımcı olan yiyecek…

Patatesleri kaynattıktan sonra soğumaya bırakırsanız, hayvan çalışmalarında kilo kaybıyla ilişkilendirilen, lif benzeri bir madde olan büyük miktarda dirençli nişasta oluşturacaktır.

Fasulye ve mercimek, siyah fasulye ve barbunya fasulyesi gibi diğer baklagiller kilo kaybına faydalı olabilir.

Bu gıdalar, tokluğu destekleyen iki besin maddesi olan protein ve lif bakımından zengin olma eğilimindedir. Ayrıca bir miktar dirençli nişasta da içerebilirler.

AVOKADO

Avokadolar sadece kalp-sağlıklı yağlar açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda çok fazla su ve lif içerirler, bu da onları oldukça doyurucu kılar.

Ayrıca vücudunuzun yağda çözünen önemli vitaminleri emmesine yardımcı olur ve lif ve potasyum gibi birçok önemli besin maddesi içerir.

Avokadoların enerji açısından yoğun olduğunu akılda tutmakta fayda var, bu nedenle hedefiniz kilo vermek olduğunda porsiyonlara dikkat etmek çok önemlidir.