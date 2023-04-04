Zayıflamanın sırrı uykunuzda! Yatmadan önce bunu yaparsanız yağlar eriyip yok oluyor

"AKŞAM YEMEĞİ PORSİYONLARINI AYARLAYIN"

Ward, en az 25 gram protein içeren tatmin edici, dengeli bir akşam yemeği yemeyi öneriyor. Bu yemekten sonra ise; yatma saatine kadar herhangi bir şey yememeyi öneriyor. Yatma saatine yakın tüketilen kalorilerin otomatik olarak kilo vermeyi engellemese de, özellikle bu yiyeeklerin yağ ve kalori açısından yoğun olduğunda bu süreci zorlaştırabileceğine vurgu yapılıyor.

Her gece rutin olarak atıştırmak, önceki geceden hala tok olduğunuz için kahvaltıya olan ilginizin azalmasına neden olabilir. Sonuç olarak, o gün çok az ve gece çok fazla kalori alma döngüsünü tekrarlarsınız, bu da sizi uzun vadede kilo vermekten alıkoyabilir.