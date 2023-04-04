Zayıflamanın sırrı uykunuzda! Yatmadan önce bunu yaparsanız yağlar eriyip yok oluyor

Spor Bilimleri Yöneticisi Joel Toroto, uyku yoksunluğunun, uyanıklık, tepki süresi ve anıları saklama yeteneğinin azalmasına neden olabileceğini belirtiyor. Fakat uykusuzluk, bundan daha fazlasına da neden olabilir.
"HORMONLARIN SALINIMINDA AZALMAYA YOL AÇIYOR"
Bağışıklık fonksiyonunda düşüşe, büyüme hormonlarının yanı sıra leptin ve adiponektin hormonlarının salınımında azalmaya yol açabilir. Bahsedilen bu iki hormon da yağ kaybı ve artışında etkilidir.
Daha iyi bir kilo verme süreci için doğru bir uyku rutinine sahip olmak büyü önem taşıyor. Kilonuzu yönetmek istiyorsanız, yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmanız büyük değişimler ortaya çıkarabilir.
"TOK KARNINA YATMAK YERİNE..."
Tok karnına yatmak, bize aç olduğumuzu ve ne zaman tok olduğumuzu söyleyen hormonları alt üst eden dinlendirici bir uykuya dalmayı engelleyebilir.
Dr. Elizabeth Ward, kötü uykunun bir sonucu olarak gün içinde daha aç olabileceğinizi açıklıyor. Ayrıca, zayıf uyku, hızlı bir enerji artışı sağlayan, genellikle ilave şeker veya diğer yüksek oranda rafine edilmiş karbonhidratlar yönünden yoğun olan ve gününüze kalori ekleyen yiyeceklere yönelmenize neden olabilir.
"AKŞAM YEMEĞİ PORSİYONLARINI AYARLAYIN"
Ward, en az 25 gram protein içeren tatmin edici, dengeli bir akşam yemeği yemeyi öneriyor. Bu yemekten sonra ise; yatma saatine kadar herhangi bir şey yememeyi öneriyor. Yatma saatine yakın tüketilen kalorilerin otomatik olarak kilo vermeyi engellemese de, özellikle bu yiyeeklerin yağ ve kalori açısından yoğun olduğunda bu süreci zorlaştırabileceğine vurgu yapılıyor.
Her gece rutin olarak atıştırmak, önceki geceden hala tok olduğunuz için kahvaltıya olan ilginizin azalmasına neden olabilir. Sonuç olarak, o gün çok az ve gece çok fazla kalori alma döngüsünü tekrarlarsınız, bu da sizi uzun vadede kilo vermekten alıkoyabilir.
Ward, eğer akşam yemeğinden sonra acıktıysanız herhangi bir atıştırmalık yerine süzme yoğurt, birkaç badem gibi yüksek besin değerine sahip besinler tüketmeyi öneriyor. Akşam yemeğini ise; yapabildiğiniz kadar erken yemeye çalışmanız gerektiğini dile getiriyor.