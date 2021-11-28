Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, bebeklerin göz renginin ilk haftalarda lacivert veya gri renkte olduğunu belirterek, bebeklerin göz renginin ilk dönemlerde kalıcı olmadığını, bir müddet sonra tam olarak kalıcı rengini aldığını aktardı. Bunun nedeninin rengi belirleyecek olan melanin pigmentinin henüz oluşmaması olduğunun altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

"Vücut yapısı, saç rengi, saç şekli, cilt rengi, boy uzunluğu ve göz rengi gibi her bir özelliğe karakter denir. Anneden ve babadan gelen genlerin çekinik ya da baskın oluşu bu karakterleri belirler. Dolayısı ile bebeklerin göz rengi de ebeveynlerinden gelen genlerin etkisi oluşur. Anne ve baba kahverengi gözlere sahipse, daha önceki nesillerde de açık renkli göze sahip olan kimse yok ise bebeğin göz rengi kahverengi olur. Yine de kesin bir öngörüde bulunmak zor. Daha önce kuşaklar, çekinik gen taşıyor olabilir.

Gözde koyu renk, açık renge göre daha baskındır. Anne veya babadan sadece birinden bile koyu renk geni gelirse bebek koyu renkli göze sahip olur. Bebeğin açık renkli göze sahip olması için hem anne hem de babadan bu geni alması şarttır. Bu nedenle açık renk koyu renge göre daha nadir görülür. Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor. Doğduktan 1 ay sonra da yavaş yavaş değişmeye başlar. Genellikle 6 ile 9 ay arasında göz rengi değişimi durur. Ancak göz bebeği rengi kesinleşme süresi ise 12 ay hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi her bebeğin gelişimine bağlı olarak değişir."