"2 dil bilen 2 insan" sözü ispatlandı! Bakın beyni nasıl değiştiriyor...

Araştırma iki dil konuşan katılımcıların beyin bölgeleri arasındaki bağlantının tek dil bilen katılımcılara göre daha yüksek olduğunu ve bu bağlantının, ikinci dilini daha genç yaşta öğrenenlerde daha güçlü olduğunu gösterdi.
Kanada'daki McGill ve Ottawa Üniversiteleri ile İspanya'daki Zaragoza Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, iki dil konuşmanın bilişsel süreçlerdeki önemli rolünü vurguluyor. Çalışmaya göre, iki dil bilen bireylerin beyin bölgeleri arasındaki iletişim, tek dil konuşanlara göre daha verimli.
Araştırmacılar, iki dilin beynin farklı bölgeleri arasında daha güçlü bir bağlantı sağladığını, bu durumun da bilişsel yetenekleri geliştirdiğini belirtiyor. Ayrıca, bu bağlantının özellikle ikinci dilini erken yaşta öğrenenlerde daha güçlü olduğu tespit edildi.
Erken yaşta dil öğrenimi, beynin daha esnek olduğu bir döneme denk geldiği için, beyin hücreleri arasında daha sağlam ve verimli bağlantılar kurulmasını sağlıyor. Araştırmanın sonuçları, iki dil öğrenmenin sadece dil becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda beyin yapısını olumlu yönde etkileyerek bilişsel yetileri güçlendirdiğini gösteriyor