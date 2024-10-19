"2 dil bilen 2 insan" sözü ispatlandı! Bakın beyni nasıl değiştiriyor...

Kanada'daki McGill ve Ottawa üniversiteleri ile İspanya'daki Zaragoza Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, iki dil konuşmanın bilişteki rolünü ve beyin bölgeleri arasındaki iletişimin verimliliğinin arttığını gösterdi.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 19.10.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:59 PAYLAŞ ABONE OL

Araştırma iki dil konuşan katılımcıların beyin bölgeleri arasındaki bağlantının tek dil bilen katılımcılara göre daha yüksek olduğunu ve bu bağlantının, ikinci dilini daha genç yaşta öğrenenlerde daha güçlü olduğunu gösterdi.

Kanada'daki McGill ve Ottawa Üniversiteleri ile İspanya'daki Zaragoza Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, iki dil konuşmanın bilişsel süreçlerdeki önemli rolünü vurguluyor. Çalışmaya göre, iki dil bilen bireylerin beyin bölgeleri arasındaki iletişim, tek dil konuşanlara göre daha verimli.