Bilim kurgu değil gerçek! Uykudayken iletişim kurmanın yöntemi keşfedildi

Özel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde, katılımcıların uykudayken sorunsuz bir şekilde iletişim kurdukları belirtildi. Çalışma henüz hakem onayından geçmemiş olsa da bilim insanları, rüya araştırmalarında bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.
Kaliforniya merkezli nöroteknoloji girişimi REMspace, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir gelişmeye imza attığını iddia ediyor. Şirket, bireyler arasında rüya sırasında iki yönlü iletişim kurulduğunu açıkladı.
Özellikle özel tasarlanmış ekipmanlar kullanarak, katılımcıların uykudayken basit bir mesaj alışverişinde bulunduğunu öne süren bu iddia, henüz akademik olarak incelenip onaylanmış değil.
REMspace bu gelişmeyi doğrulatabilirse, rüya araştırmalarında devrim niteliğinde bir dönüm noktası olabilir. Şirket, bu teknolojinin zihinsel sağlık tedavilerinden beceri eğitimine kadar çeşitli alanlarda kullanılabileceğini belirtiyor.
REMspace, uyku ve bilinçli rüya görme (lucid dreaming) üzerine yoğunlaşan bir nöroteknoloji şirketi. Mayıs 2023'te REMspace'in kurucusu Michael Raduga, kendi kafatasını delerek beynine bir mikroçip yerleştirmesiyle dikkat çekmişti.
Raduga, bu çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyarmak amacıyla tasarlandığını ve rüyalarını kontrol etmeyi hedeflediğini söylüyor. Neredeyse kan kaybından ölme tehlikesi yaşamasına rağmen, deneyin potansiyelinden hâlâ umutlu.
Raduga'nın kendi kendine yaptığı bu işlem ne kadar çığır açıcı olarak nitelense de, kendisinin bir beyin cerrahı olmadığını belirtmek önem taşıyor. Lucid rüya, insanların rüyada olduklarının farkında olduğu bir durum olarak tanımlanıyor ve bu konuda yapılan araştırmalar henüz erken aşamalarda.