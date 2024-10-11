Bilim kurgu değil gerçek! Uykudayken iletişim kurmanın yöntemi keşfedildi

Raduga'nın kendi kendine yaptığı bu işlem ne kadar çığır açıcı olarak nitelense de, kendisinin bir beyin cerrahı olmadığını belirtmek önem taşıyor. Lucid rüya, insanların rüyada olduklarının farkında olduğu bir durum olarak tanımlanıyor ve bu konuda yapılan araştırmalar henüz erken aşamalarda.