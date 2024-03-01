Bu kafeye telefonla girmek yasak! Sosyal medya detoksu konseptli kafeye örgüsünü alan koşuyor

Anlık bildirimler, sonsuz kaydırma özelliği, beğenme ve paylaşma... Bu söylediklerimiz artık hepimizin hayatının bir parçası sevgili okur. Yaş aralığı fark etmeksizin hepimiz sosyal medyayla uyuyor ve uyanıyoruz. Hal böyle devam ettikçe birey olarak gerçek dünya ilişkilerini ve aktivitelerini ihmal etmeye başlıyoruz. En basit örnek olarak akşam eve gittiğinizde, aile bireylerinin nasıl vakit geçirdiğini bir düşünün... Sizin de gözünüzün önünde elinde telefona bakan kişiler belirdi değil mi?
Bu bağımlılık ciddi boyuta geldiğinde psikolojik, duygusal ve sosyal sorunlara yol açabilir. Örneğin, sosyal medya bağımlılığı depresyon, kaygı, düşük özsaygı, yalnızlık ve uyku problemleri gibi psikolojik sorunlara katkıda bulunabilir.
İşte bu sebeplerden dolayı hepimiz bilinçli kullanım alışkanlığı kazanmalıyız. İşte şimdi bahsedeceğimiz bu kafe, tam da sosyal medya bağımlılığını hedefleyerek insanları gerçek dünyaya döndürmeyi hedeflemiş, ne de iyi yapmış!
The Offline Club isimli kafe Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da. Sosyal medya detoksu için kafeye gelen insanlar yeri geliyor kitap okuyor, yeri geliyor örgü okuyor yeri geliyor kafede bulunanlarla sohbet edip sosyalleşiyorlar.
Bu cafede "Cep telefonu kullanmak" yok | Video
Videoda görüldüğü üzere kafeye gelen herkes çok enerjik ve mutlu. The offline club sosyal medyasında yaptığı açıklamada şunları hedeflediğini söylüyor; bağlantı kurmak, sosyalleşmek ve zamanı değerli kullanmak...
Kafede kitap okumak, oyun oynamak, bir şeyler çizmek, yazmak, düşünmek, bir şeyler yiyip içmek ve ilham verici insanlarla vakit geçirmek vadediliyor. Yapmanız gereken bir tek şey var; o da telefonunuzdan ayrılmak. Türkiye'de böyle bir kafe olsa gitmek istemez miydiniz?