Bu kafeye telefonla girmek yasak! Sosyal medya detoksu konseptli kafeye örgüsünü alan koşuyor

Anlık bildirimler, sonsuz kaydırma özelliği, beğenme ve paylaşma... Bu söylediklerimiz artık hepimizin hayatının bir parçası sevgili okur. Yaş aralığı fark etmeksizin hepimiz sosyal medyayla uyuyor ve uyanıyoruz. Hal böyle devam ettikçe birey olarak gerçek dünya ilişkilerini ve aktivitelerini ihmal etmeye başlıyoruz. En basit örnek olarak akşam eve gittiğinizde, aile bireylerinin nasıl vakit geçirdiğini bir düşünün... Sizin de gözünüzün önünde elinde telefona bakan kişiler belirdi değil mi?