Bu cafede "Cep telefonu kullanmak" yok | Video
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Cafe Brecht'te telefonsuz dönem başladı. Cafeye gelen müşteriler telefonlarını bırakıp kitap okuyorlar, sohbet ediyorlar, oyunlar oynuyorlar. Müşteriler bu durumdan oldukça memnun olurken, işletmeciler kafenin müşterilerinin arttığını belirtiyorlar.
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