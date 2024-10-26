Bu ülkede bebeklere sadece devletin seçtiği isimler verilebiliyor! İşte nedeni...

Hayal edin... Doğum yaptınız ve bebeğinizi kucağınıza aldınız. Nüfus müdürlüğüne geldiniz ve memurlar size aklınızdaki ismi koyamayacağınızı söyleyip bir liste uzatıyor ve "bu listeden seçmek zorundasınız" diyor. Kulağınıza nasıl geliyor?
Kuzey Avrupa'nın en düzeli ülkelerinden biri olan Danimarka'da aileler, bebeklerine isim seçerken devletin belirlediği 11.000 isimlik bir havuzdan seçim yapmak zorunda. Listede olmayan bir isim koymak isteyen ebeveynler için süreç bir hayli meşakkatli.
Danimarka'da her yıl binlerce aile devletin kabul etmediği isimleri koymak için özel izin almaya çalışıyor. Bu özel izin için de uygulanması gereken bir prosedür bulunuyor. Peki Danimarka bebek isimleri konusunda neden bu kadar katı?
Danimarka'da yeni doğan bir bebeğe isim vermek için aileler şu adımları takip etmek zorunda
1. Bebeğin doğumundan sonraki 6 ay içinde resmi bir isim kaydı yapılmalıdır.
2. Seçilen isim, onaylı isimler listesinden olmalı veya özel onay alınmalıdır. Bu listede kız bebekler için 7 bin adet erkek bebekler için ise 4 bin adet isim bulunmakta.
3. İsim başvurusu kilise bakanlığına veya yerel yönetime yapılmak zorundadır.
Danimarka'da 11 bin onaylı erkek-kız bebek isminin bulunduğundan bahsetmiştik. Bu listedeki isimler arasında geleneksel Danimarka isimleri, devlet tarafından kabul görmüş modern isimler ve diğer kültürlerden uyarlanmış isimler bulunur.
PEKİ YA ÖZEL BİR İSİM KOYMAK İSTEYENLER?
Eğer aileler listede olmayan bir isim koymak isterse bu süreçte özel bir başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için ise bir miktar ücret ödenmek zorunda. Seçilen isim, sonrasında devlet tarafından değerlendirilir ve 3-6 hafta içinde aileye yanıt verilir...
DANİMARKA DEVLETİ NEDEN İSİM KOYMA KONUSUNDA KURALCI?
Danimarka devleti, yenidoğan bebek isimlerini kendi listesinden seçtirerek kültürel mirası ve dilini korumaya çalıştığını beyan ediyor. İsimlerin toplumsal hafızayı, dil zenginliğini ve kültürel bağları yansıttığını düşünüyorlar. Devletin belirlediği isimlerin gelecek nesillerde de yaşaması hedefleniyor. İsim listesinde unisex isimler yasaklılar arasında bulunmakta.
Unisex isimlerin yanı sıra telaffuzu zor isimler, soy isim olarak kullanılan isimler, çocuğun ileride sorun yaşamasına neden olacabilecek isimler de yasaklılar arasında.
Her yıl yaklaşık 1,000 yeni isim, onaylı listeye eklenir. Başvuruların ise yaklaşık %15-20'si reddedilir. En çok reddedilen isimler genellikle marka isimleri veya sıra dışı yazımlardan oluşmaktadır.