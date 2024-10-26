Bu ülkede bebeklere sadece devletin seçtiği isimler verilebiliyor! İşte nedeni...

Hayal edin... Doğum yaptınız ve bebeğinizi kucağınıza aldınız. Nüfus müdürlüğüne geldiniz ve memurlar size aklınızdaki ismi koyamayacağınızı söyleyip bir liste uzatıyor ve "bu listeden seçmek zorundasınız" diyor. Kulağınıza nasıl geliyor?





Kuzey Avrupa'nın en düzeli ülkelerinden biri olan Danimarka'da aileler, bebeklerine isim seçerken devletin belirlediği 11.000 isimlik bir havuzdan seçim yapmak zorunda. Listede olmayan bir isim koymak isteyen ebeveynler için süreç bir hayli meşakkatli.

Danimarka'da her yıl binlerce aile devletin kabul etmediği isimleri koymak için özel izin almaya çalışıyor. Bu özel izin için de uygulanması gereken bir prosedür bulunuyor. Peki Danimarka bebek isimleri konusunda neden bu kadar katı?