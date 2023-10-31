En garip evlilik geleneği! Düğün günü öyle bir şey yapıyorlar ki...

Evlilik, iki kişinin yaşamını birleştirdiği ve dünya çapında hemen herkes için yeni bir hayata adım atmanın önemli aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkemizde bile her yörede birbirinden farklı düğün geleneği bulunurken, dünyanın farklı bölgelerinde oldukça ilginç gelebilecek evlilik gelenekleriyle karşılaşılıyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:52 PAYLAŞ ABONE OL

Afrika'dan Avrupa'ya her kıtada evlilik konusunda farklı gelenekler bulunuyor. Kişilerinin yaşamının yeni bir evresine geçtiği bu dönemde, bölgenin kültürüne özgü ve "evliliğin uzun süreceğine" inanılan çeşitli alışkanlıklar olması oldukça doğal. Fakat bazı gelenekler var ki, "yok artık" dedirtiyor. İşte dünyanın en garip evlilik gelenekleri…

MAURİTİUS Genellikle düğünden önce kilo vermeye çalışmak oldukça "normal" karşılanır. Fakat Mauritius'ta bu durum, tam aksi. Gelin adayları, düğünlerinden önce "şişmanlama kapına" gidiyor ve burada daha fazla yemek yemeye ve yağ depolamaya zorlanıyorlar. Buradaki mantık ise oldukça ilginç. Gelin adayları ne kadar kiloluysa, o kadar "tercih edilebilir" oluyor. Bunun sebebi; kilonun zenginlik işaret olması. Daha zengin görünmek için kadınların kilo alması gerekiyor.