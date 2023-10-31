En garip evlilik geleneği! Düğün günü öyle bir şey yapıyorlar ki...

Afrika'dan Avrupa'ya her kıtada evlilik konusunda farklı gelenekler bulunuyor. Kişilerinin yaşamının yeni bir evresine geçtiği bu dönemde, bölgenin kültürüne özgü ve "evliliğin uzun süreceğine" inanılan çeşitli alışkanlıklar olması oldukça doğal. Fakat bazı gelenekler var ki, "yok artık" dedirtiyor. İşte dünyanın en garip evlilik gelenekleri…
MAURİTİUS
Genellikle düğünden önce kilo vermeye çalışmak oldukça "normal" karşılanır. Fakat Mauritius'ta bu durum, tam aksi. Gelin adayları, düğünlerinden önce "şişmanlama kapına" gidiyor ve burada daha fazla yemek yemeye ve yağ depolamaya zorlanıyorlar. Buradaki mantık ise oldukça ilginç. Gelin adayları ne kadar kiloluysa, o kadar "tercih edilebilir" oluyor. Bunun sebebi; kilonun zenginlik işaret olması. Daha zengin görünmek için kadınların kilo alması gerekiyor.
YUNANİSTAN
Düğün günü, damadın özel bir tıraş olması, kendine özel bir bakım yaptığı dünyada en yaygın durumlardan biri. Fakat Yunanistan'da bu "özel tıraş" profesyonel bir berber tarafından değil, sağdıç tarafından yapılıyor. Bu özel günde sağdıç ve düğündeki diğer erkekler bir araya gelerek müstakbel kocayı tıraş ederler.
JAPONYA
Düğünde gelin dışında kimsenin beyaz giymemesi oldukça alışıldık bir durum. Fakat Japonya'da durum biraz daha abartılmış gibi görülüyor. Geleneksel bir Şinto töreninde gelin, baştan aşağıya beyaz giyiyor. Buna makyaj, başlık ve kimono dahildir. Gelinlerin "tamamen" beyaz olmasının ardındaki sebep ise "saflığı" temsil etmesi.
ÇİN
Ülkemizde kına gecesinde ağlamak, tanıdık olduğumuz bir durum. Fakat konu Çin olduğunda bu durumun ne kadar ilginç bir noktaya taşındığı tüm dünyayı şaşırtıyor. Çin'de düğünden bir ay önce gelinin kasıtlı olarak günde bir saat ağlaması bir gelenek. Düğünden üç hafta önce gelinin annesi bu günlük ağlamaya, iki hafta önce büyükanne ve son haftada da kız kardeşler katılır. Bu denli düzenli "ağlama" geleneğinin ardındaki sebep ise "mutluluktan ağlama" olarak nitelendiriliyor.
İSPANYA
Damadın kravatı, İspanya'nın düğünlerindeki en eğlenceli malzemelerden birine dönüşüyor. İspanya'nın bazı bölgelerinde, davet sırasında bir noktada damadı yakalayıp etrafını makas tutan kişilerle çevrelemek ve kravatını kesmek bir gelenek. Kravatını küçük parçalara ayırıp, düğün davetlilerinin geri kalanına açık arttırmayla satıyorlar ve bir parçayı alan kişiler için ise şans getirdiğine inanılıyor.
MEKSİKA
Meksika'da oldukça eğlenceli ve tuhaf bir düğün geleneği mevcut. Gelin ve damadın düğün gününde, yeminlerini ettikten ve hayatlarını birbirleriyle geçirmeye karar verdikten sonra arkadaşları ve aileleri onları bir iple birbirine birbirine bağlar. Bu ip daha sonra sonsuzluğu simgeleyen sekiz şeklinde bağlanıp etrafına sarılır. Bu geleneğin ardındaki sebep ise; çiftin birbirine "sonsuza kadar bağlanacağı" inancı.
GÜNEY AFRİKA
Güney Afrika'da, yeni bir hayata adım atarken bir araya gelmeyi temsil eden "iç ısıtan" bir gelenek mevcut. Güney Afrika'da gelin - damadın, anne-babaların kendi şöminelerinden yeni evlinin evine ateş getiriliyor. Bu ateşle daha sonra gelin ve damadın evinde ateş yakılarak hem çocukluk evlerinin birleşmesi hem de yeni evlerinde birlikte yeni bir hayata başlamaları simgeleniyor.