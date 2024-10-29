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Güney Kore'de "yapay zeka" laboratuvarı! İnsanlık tarihini değiştirebilir

Güney Kore, küresel çapta yapay zeka projesi çalışmalarına destek olmak için "ulusal yapay zeka araştırma laboratuvarı" açtığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 29.10.2024 16:25
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GÜNEY KORE’DE YAPAY ZEKA LABORATUVARI! İNSANLIK TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Yonhap'ın haberine göre, Bilim ve Bilişim Bakanlığından yapılan açıklamada, yapay zeka alanındaki çalışmaları geliştirmek için başkent Seul'de "ulusal yapay zeka araştırma laboratuvarı" açıldığı belirtildi.

Bu sektördeki projelere hız vermek ve çeşitliliği artırmak amacıyla açılan laboratuvarın çalışmalara merkez olacağı ifade edilen açıklamada, 2028'e kadar bu laboratuvara yaklaşık 68 milyon dolar yatırım yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Güney Kore, ABD, Kanada, Fransa ve diğer ülkelerden bilim insanlarının laboratuvarda ortak yapay zeka projeleri üstünde çalışacağı kaydedildi.

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