Hamile kadının karnını paylaştı, görenler şoke oldu! "Meğer içinde..."

Videonun açıklamasında "Tanrı bunu bir kez daha yaptı. Bu yolculuk kolay olmadı ama beş harika çocuğun annesi olduğum için şükrediyorum" diye yazdı. İzleyiciler ise karına olan şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdiler.

Bir kullanıcı, "Dört odalı bir daire!" yazarken, bir diğeri "Bu kadınlara olan saygımı arttırıyor" dedi. Başka bir kullanıcı ise "Bu karın nasıl normale dönecek?" diye sordu.