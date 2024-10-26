Hamile kadının karnını paylaştı, görenler şoke oldu! "Meğer içinde..."

Videonun açıklamasında "Tanrı bunu bir kez daha yaptı. Bu yolculuk kolay olmadı ama beş harika çocuğun annesi olduğum için şükrediyorum" diye yazdı. İzleyiciler ise karına olan şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdiler.
Bir kullanıcı, "Dört odalı bir daire!" yazarken, bir diğeri "Bu kadınlara olan saygımı arttırıyor" dedi. Başka bir kullanıcı ise "Bu karın nasıl normale dönecek?" diye sordu.
Juliet'in üçüzlere hamile olduğu ve Clinton, Cedric ve Calvin isimli bebeklerini bu ayın başında dünyaya getirdiği öğrenildi. Ancak bazı kullanıcılar bu özel anları sosyal medyada paylaşmanın gereksiz olduğunu düşündü.
Bir kişi, "Neden insanlar bu tür fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor? Bunlar aile ile paylaşılan özel anlar değil mi?" diye yazdı.
Juliet'in bu videosu, sosyal medyada hem ilgiyle izlendi hem de tartışmalara yol açtı. Videoya yapılan yorumlar arasında Juliet'in büyük karnına yönelik espriler de eksik olmadı.
Bir kullanıcı, "Bir yetişkin var sanki orada" derken, bir başkası "Bu kadın üç yıldır hamile gibi görünüyor" diye yazdı. Bazıları, Juliet'in bu kadar büyük bir karnı taşırken nasıl dinç kaldığını sorgularken, başka bir yorumcu, "Ben olsam tüm hamileliğimi yatakta geçirirdim" dedi.
Bir başka kullanıcı, "Karnında bir kabile mi var?" diye şaka yaptı. Juliet'in bu paylaşımı, anneliğin zorluklarını ve mucizesini kutlayan birçok kullanıcı tarafından da desteklendi ve güvenli bir doğum yapması için iyi dileklerle dolup taştı.