İnsanlar haftalar sonra ölü bulunuyor! Yalnızlık salgını dünyada böyle yayılıyor

Sorun, toplumun yaşlanması ve artan bireysel yaşam tarzlarıyla birlikte daha acil bir hal aldı. Hükümet, yalnız ölümleri ve toplumsal izolasyonu önlemek amacıyla 327 milyon dolar harcama kararı aldı.
Özellikle başkent Seul, yalnızlıkla mücadelede öncü adımlar atmayı hedefliyor. Seul şehri, kimsenin yalnız olmadığı bir toplumu desteklemek amacıyla önümüzdeki beş yıl boyunca 451.3 milyar von (yaklaşık 338 milyon dolar) harcayacağını duyurdu.
Planlanan önlemler arasında 7/24 hizmet verecek yalnızlık danışmanları, çevrimiçi danışmanlık platformları ve yüz yüze ziyaretler gibi hizmetler bulunuyor.
Bu yalnızlıkla mücadele politikaları, Asya'daki diğer ülkeler tarafından da dikkatle izleniyor. Örneğin, Japonya, yalnızlık ve izolasyon sorunlarını çözmek için 2021'de bir Yalnızlık Bakanı atamıştı.
Güney Kore'nin 2011'de 682 olan yalnız ölüm vakası sayısının, 2015'te 1245'e yükselmesi, bu tür sosyal programların önemini gözler önüne seriyor.