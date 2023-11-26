Kaydırılan hikayelerden kurtul ekran diyetine hazır ol

6 SANİYE GÜLDÜK 30 SANİYEDE KIZDIK Pandemi döneminde kimin virüs taşıdığını anlamak için Kovid testi yaptırdığında anlıyordunuz. Ruh sağlığı testi olmayan pek çok insan her gün önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ediyor. Tam tersine yangına körükle giden dedikoducu komşu gibi. Devam eden savaşlar, saldırılar, siber saldırılar, sahtekarlıklar, birbirini hedef alan suçlamalar, linçlemeler, sporun birleştirici değil, kutuplaştıran ifadeleri sosyal medya yangın yeri ve kutuplaşmanın dozunu artırıyor. Sadece sosyal medya olsa iyi. Whatsapp gruplarında başlayan kavgalar mahkemelere taşınıyor. Apartmanda oturanlar gruptan çıkıyor, okullarda çocukların aileleri birbirine darılmış, herkes sanki çok normalmiş gibi çocuklara akıl vermeye çalışıyoruz.





NORMAL ÇOCUK DAVRANIŞI

21. yüzyılda bazı inanılmaz teknolojik gelişmelere tanık olsak da ebeveynler, çocuklarına akıllı telefon veya tablet vermenin can sıkıntısı veya öfke nöbetleri için uygun bir çözüm olduğunu fark etti. Açık söyleyelim: Rüşvet! Peki tüm olan bitene rağmen ekrana bakmamayı ve sosyal medya rejimine girmeyi düşündünüz mü? Çocuğuna yemekte konuşmadığı, sürekli ekrana baktığı için çocuğunu eleştiren anne babalar armudun dibine düşmesinden pek rahatsız değil. Çocukların koşuşturmasına, konuşmasına asla tahammül yok. Artık ekranın karşısına geçip kendi kabuğuna çekilmiş çocuk "NORMAL" kabul ediliyor. Sosyal medyada çocuklarını susturamadığı için anne babaları linçlemeye çalışan ahlaksız, orantısız saldırılarla dolu. Peki tüm bunlar arasında yetişen çocukların NORMAL olmasını beklemek mümkün mü? Bir dahaki sefere evinizden çıkıp halka açık bir yere çıktığınızda, bir dakikanızı ayırıp etrafınıza bakın. Aynı gezegende yaşıyorsak gözleri neredeyse yüzü kadar büyük bir ekrana yapışık bir çocuk görmeniz çok uzun sürmeyecek.