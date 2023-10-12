Kayıp kedi 12 yıl sonra bulundu! 320 km’lik yolculuğun ardındaki sır...

Riverside County Hayvan Hizmetleri'nde Hayvan Kontrol memuru Dalton Churchwell'in arka bahçesinde dolaşan bir kedi buldu. Churchwell, kediyi kontrol ettirmek istedi ve kedinin aslında bir mikroçipi olduğu fark edildi.
Mikroçip bilgilerine göre; kedinin adı Butters'tı. Butters adlı kedi, 2011 yılında ailesinin San Diego'daki evinde kaybolduğunun bildirildiğini ortaya çıktı. Churchwell, Butters'ın o zamandan beri Stanwood, Wash'a taşınan aileyle temasa geçti.
Angelo Castellino, yaşadıklarının inanılmaz olduğunu belirtti. Üstelik Butters'ın kimliğini tespit etmesi sebebiyle Memur Churchwell'e minnettar olduğunu anlatan Castellino, memurun bi işlemi kendi arka bahçesinde, aslında izinli olduğu bir zaman diliminde yaptığını belirtti.
Hayvan hizmetleri vakfı, hayvanların iyi bir yaşam hakkına sahip olmasına dair yaptığı çalışmalar nedeniyle Butters adlı kediyi ailesiyle yeniden bir araya getirebilmek için Seattle'a transfer etti.
Hayvan hizmetlerinde gönüllü olan Larry Rudolph, Butters'ı ailesine ulaştırmak için kediye eşlik etti ve Castellino ve karısı Shelley'e teslim etti. Castellino ailesi, yaşadıklarının inanılmaz olduğunu ve çok sevinçli olduklarını, kedilerinin ise 12 yıl aradan sonra bir diğer "kardeşi" olan Barnacles ile birlikte olacağını belirttiler.
Butters'ın kayıp olduğu 12 yıl boyunca ise nerelerde olduğu ve neler yaptığı ise yilinmiyor. Castellino ailesi ise kedilerinin San Diego'dan Blythe'ye 320 kilometreden fazla yolculuğu nasıl yaptığına dair hiçbir fikirleri olmadığını söyledi.