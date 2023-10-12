Kayıp kedi 12 yıl sonra bulundu! 320 km’lik yolculuğun ardındaki sır...

Hayvan hizmetlerinde gönüllü olan Larry Rudolph, Butters'ı ailesine ulaştırmak için kediye eşlik etti ve Castellino ve karısı Shelley'e teslim etti. Castellino ailesi, yaşadıklarının inanılmaz olduğunu ve çok sevinçli olduklarını, kedilerinin ise 12 yıl aradan sonra bir diğer "kardeşi" olan Barnacles ile birlikte olacağını belirttiler.