Mutluluğun sırrı keşfedildi! Eğer Facebook hesabınızı...

Fransa'daki Sciences Po Siyasi Araştırmalar Merkezi'ndeki araştırmacılar, 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 2 bin 200'den fazla kişiyle yaptıkları anket sonucunda, bu durumun siyasi kutuplaşmayı etkilemediğini tespit etti.
Ankete katılanların yarısı, iki turda gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Facebook hesaplarını bir ay süreyle devre dışı bıraktı. Çalışmanın sonunda, sadece hesabını kapatan gruptaki katılımcılar, mütevazı da olsa, neşe, tatmin ve yaşam memnuniyetleri gibi soruları, diğer gruptakilere kıyasla daha yüksek olarak değerlendirdi.
Araştırmanın sonunda, Facebook hesaplarını kapatan katılımcıların mutluluk, tatmin ve genel yaşam memnuniyetlerini daha yüksek değerlendirdiği tespit edildi. Bu artış, mütevazı düzeyde olsa da istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ancak, sosyal medya platformundan uzak kalmanın siyasi kutuplaşmayı etkilemediği de ortaya kondu.
İlginç bir şekilde, Facebook'u devre dışı bırakan grubun siyasi olaylarla ilgili bilgi düzeylerinin düştüğü görüldü. Katılımcılar, gündemdeki gelişmeleri daha az takip ettiklerini belirttiler.
Sonuç olarak, sosyal medyadan uzak kalmanın bireysel mutluluğu olumlu etkilediği, ancak bunun bilgi edinme üzerindeki olumsuz etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.