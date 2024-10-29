Haberler Roza Haberleri Dünya Haberleri Teknoloji devinden büyüme! Üçüncü çeyrekte gelirini %36 artırdı

Teknoloji devinden büyüme! Üçüncü çeyrekte gelirini %36 artırdı

Rus teknoloji şirketi Yandex'in geliri üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 36 artarak 276,8 milyar rubleye (yaklaşık 2,8 milyar dolar) yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 29.10.2024 16:23
ABONE OL
TEKNOLOJİ DEVİNDEN BÜYÜME! ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GELİRİNİ %36 ARTIRDI

Yandex'ten yapılan açıklamada, şirketin üçüncü çeyrekte Rusya'da internette arama pazarındaki payının 2,9 artarak yüzde 65,5'e çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin gelirinin çeyrekte yıllık bazda yüzde 36 artarak 276,8 milyar rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2024 için gelirde yüzde 38 ila 40 artış yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, 5 Şubat'ta Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA