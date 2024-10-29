Teknoloji devinden büyüme! Üçüncü çeyrekte gelirini %36 artırdı

Yandex'ten yapılan açıklamada, şirketin üçüncü çeyrekte Rusya'da internette arama pazarındaki payının 2,9 artarak yüzde 65,5'e çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin gelirinin çeyrekte yıllık bazda yüzde 36 artarak 276,8 milyar rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2024 için gelirde yüzde 38 ila 40 artış yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, 5 Şubat'ta Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.