Uçuş görevlisi uçakta asla satın almamanız gereken koltuğu söyledi! İşte o koltuk ve sebebi...

Yakın zamanda uçak rezervasyonu yapacaksanız, bazı koltukları seçmeden önce iki kere düşünmenizde fayda var. Sosyal medyada @marlemglovetrotter kullanıcı ismiyle bilinen kabin görevlisi uçuşta oturmamanız gereken koltukları paylaştı.
Kabin görevlisi, bir videoda her uçaktaki en kötü koltuklarını paylaştı ve bu açıklama yolcular arasında büyük yankı uyandırdı. Kabin görevlisi şöyle açıkladı: "Merhaba millet, ben bir kabin görevlisiyim ve size herhangi bir uçaktaki en kötü iki sırayı göstereceğim."
Ona göre, uçaktaki en kötü koltuklar acil çıkış sıralarının hemen önündeki koltuklar. Kabin görevlisi sözlerine şöyle devam etti: "En kötüsü acil çıkış sırasının önündeki sıradır çünkü ekstra bacak mesafeniz olmadığı gibi, koltuğunuz da geriye yatmıyor.
İkinci en kötüsü ise iki acil çıkış sırasından ilkidir çünkü o da geriye yatmıyor, bu yüzden bir sonraki uçuşunuzu rezerve ederken bunu aklınızda bulundurun. Kesinlikle tavsiye etmiyorum."
Kabin görevlisinin bu tavsiyesi hızla tartışma yarattı. Yorumlarda birçok kişi, kısa bir uçuşu bile rahatsız hale getirebilen koltuğun geriye yatmaması konusundaki değerlendirmesine katıldı.
Bir kullanıcı, geriye yatmayan koltuktaki rahatsızlığı şöyle dile getirdi: "Geriye yatmayan bir koridorda 2.5 saat uçtuk ve sonrasında sırtım ağrıdı. Yaralanmamdan sonra sadece hafif bir eğime ihtiyacım var. Bu yüzden artık bu durumdan kaçınmak için mümkün olduğunca erken rezervasyon yapıyorum."
Ancak herkes bu görüşte değil. Bazı yolcular geriye yatmayan koltukların en büyük sorun olduğu konusunda hemfikir olsa da, diğerleri en kötü koltuğun başka yerlerde olduğunu düşünüyor.
Bir takipçisi, kabin görevlisinin önerilerine katılmayarak, "Hayır, açık ara en kötüsü son sıra," dedi. "Sürekli tuvalet trafiği ve kokusu, üstelik koltuk geriye yatmıyor ve en çok sallanan yer." Son sıra, tuvaletlere yakın olması nedeniyle tuvalet kuyruğundaki yolcuların sürekli rahatsızlık vermesiyle ve kabinin en türbülanslı bölümünde bulunmasıyla ünlü.