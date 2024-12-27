Uçuş görevlisi uçakta asla satın almamanız gereken koltuğu söyledi! İşte o koltuk ve sebebi...

Deneyimli bir kabin görevlisinin uçaktaki en kötü koltuklarla ilgili açıklaması, yolcular arasında büyük tartışma yarattı. Rahat bir uçuş için koltuk seçimi oldukça önemli. İşte bu deneyimli kabin memuruna göre huzurlu bir yolculuk yapmak istiyorsanız kesinlikle tercih etmemeniz gereken birtakım koltuklar mevcut…

Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:41 PAYLAŞ ABONE OL

Yakın zamanda uçak rezervasyonu yapacaksanız, bazı koltukları seçmeden önce iki kere düşünmenizde fayda var. Sosyal medyada @marlemglovetrotter kullanıcı ismiyle bilinen kabin görevlisi uçuşta oturmamanız gereken koltukları paylaştı.





Kabin görevlisi, bir videoda her uçaktaki en kötü koltuklarını paylaştı ve bu açıklama yolcular arasında büyük yankı uyandırdı. Kabin görevlisi şöyle açıkladı: "Merhaba millet, ben bir kabin görevlisiyim ve size herhangi bir uçaktaki en kötü iki sırayı göstereceğim."