Uzun süre suda kalan ellerimiz neden buruşur? İşte o ilginç gerçek...

Bu konu hakkında ilk yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkan neden şu olmuştu; "Uzun süre suyla temas eden ellerde ve ayaklarda, suyun deriyi şişirmesi sonucunda buruşukluklar meydana gelmekte."
Vücudumuzun bazı bölgeleri kıllarla kaplıdır ancak bazı bölgeleri ise tamamen tüysüzdür. Tüy ve kıl olan bölgelerin diplerinde yağ bezeleri yer almakta. Bu diplerde üretilen yağ ise, bir tabaka oluşmasına yardımcı olur. Bu tabaka adı keratindir. Bu sayede suyun deriden içeri girmesini engeller ve deri yumuşak kalır.
Vücudumuzun tüysüz bölgeleri ise keratin tabakası oluşmaz. İşte ayak tabanlarımız ve parmak uçlarımız da bu bölgelerdendir. Suyla temas eden parmaklarımızda, keratinin olmayışı sebebiyle su derinin altına girer. Bu olaya ise osmoz adı verilir.
Derinin altına giren su, o alanı genleştirir. Deride ise bu süreçte gözle görülür bir değişim başlar. Tıpkı buruşma gibi.
YENİ ARAŞTIRMA: KAN DAMARLARI BÜZÜŞÜYOR
Önceki çalışmalarda suyun deriyi şişirmesinden kaynaklı olarak parmak uçlarında buruşma meydana geldiği söyleniyordu. Ancak son araştırmalar gösterdi ki, bu duruma sebep olan şey sinir sistemi. Tom Smulders'un yaptığı araştırmaya göre, sinir sisteminin bir süre ıslak kaldığını anlamasından sonra parmak uçlarındaki kan damarları daha ince bir hal alıyor ve parmakların hacmi azalıyor. Ancak parmaklar aynı boyutta kaldığı için deride büzülme meydana geliyor.