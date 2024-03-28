Uzun süre suda kalan ellerimiz neden buruşur? İşte o ilginç gerçek...





Vücudumuzun tüysüz bölgeleri ise keratin tabakası oluşmaz. İşte ayak tabanlarımız ve parmak uçlarımız da bu bölgelerdendir. Suyla temas eden parmaklarımızda, keratinin olmayışı sebebiyle su derinin altına girer. Bu olaya ise osmoz adı verilir.

Derinin altına giren su, o alanı genleştirir. Deride ise bu süreçte gözle görülür bir değişim başlar. Tıpkı buruşma gibi.