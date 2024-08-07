Zaman makinesinde bir yolculuk gibi: Kahire’de gezilecek yerler

Dünyanın en eski medeniyetlerine tanıklık eden Kahire, yılın dört mevsimi de turist çeken bir şehir. Çöl iklimi sebebiyle de tahmin edebileceğiniz gibi her daim sıcak. Kahire'de seyahati için 3 gün ayırmanız yeterli olacaktır. Gelin hep birlikte Kahire'de görülmesi gereken yerlere göz atalım.
İlk durak olarak Mehmet Ali Paşa Camii'ni ziyaret etmek, İslam mimarisinin en güzel eserlerinden birine şahit olmak için oldukça yerinde bir tercih olacaktır. Caminin yapımına 1830 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde başlanmış, 1848 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa döneminde tamamlanmıştır. Mimarı Boşnak Yusuf'tur.
Mehmet Ali Paşa'nın Kahire'de yaptırdığı diğer eserler gibi cami, 18. yüzyılda İstanbul'da uygulanan barok ve rokoko üslubundadır. Camiyi gezerken işlenmiş kubbeleri ve iç rahatlatan avlusuyla birlikte etrafınızı derin bir sükûnet saracak…
İNSANLIK TARİHİN EN GİZEMLİ YAPILARINDAN PİRAMİTLER
Dünyanın yedi harikasından biri olan Giza Piramitleri'ne geçiyoruz. İnsanlık tarihinin en gizemli yapılarından olan Keops, Kefren ve Mikerinos aynı zamanda insanlık tarihinin en çarpıcı mühendislik yapılarından… Piramitlerin yanına geldiğiniz andan itibaren kendinizi mistik bir atmosferde bulacaksınız. Etkisini kelimelerle anlatmak mümkün değil, hakikaten o anı deneyimlemeniz gerekiyor… Piramitlerin hemen yakınında yer alan Sfenks de son derece mistik ve devasa yapısıyla kendisine hayran bırakıyor.
Şunun altını çizmekte fayda var; Giza piramitlerini gezerken çevrede hediyelik eşya satanların çeşitli ısrarlarına maruz kalabilirsiniz. Verebileceğimiz tek tavsiye, sokak satıcılarıyla yoğun iletişime geçmemeniz. Siz konuştukça onlar da ne yazık ki peşinizi bırakmıyorlar :) Bu bölgede deve turu da yapabilir, bölgeyi kısa bir turla gezebilirsiniz.
Mısır tarihinin derinlerine inmeye devam ediyoruz. Kahire Müzesi, dünyanın en geniş Antik Mısır koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Müzede Tutankamon'un hazineleri ve firavunların mumyaları sergileniyor.
YEREL YAŞAMI DENEYİMLEMENİN EN GÜZEL YOLU: ÇARŞI PAZAR GEZMEK
Turistik bir gezinin olmazsa olmazı da yerel yaşamı deneyimleyerek çarşı-pazar gezmek. Ve tabi ki sevdiklerimiz ve kendimiz için küçük de olsa alışverişler yaparak güzel anılar biriktirmek.
Tam da bu düşüncelerimizin karşılığı, belki içine girdiğinizde hepimize Kapalı Çarşı'yı anımsatacak Khan El- Khalili Çarşısı. Dar sokaklarında sağlı sollu dükkanlarla nereye gideceğinizi bilemeden kalabalığın akışına kendinizi bırakabilir ve hoşunuza giden dükkanlardan dilediğinizce alışveriş yapabilirsiniz. Burada küçük bir tüyo vermek gerekirse pazarlık yapmayı ihmal etmeyin. Pazarlık yapmaktan keyif alanlar burada alışveriş yapmayı çok seveceğini söyleyebilirim.
Nil Nehri'nde tekne turu yapmadan seyahatinizi sonlandırmayın. Özellikle akşam saatlerinde nehirde yapacağınız bu efsane tur ile Kahire'nin silüetini izlemek oldukça huzurlu gelecek…
KAHİRE'YE NASIL GİDİLİR?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaklaşık 2 saat süren bir uçuş sonrası Kahire'ye varıyorsunuz. 2 Ağustos 2024 itibarıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçuşlarına başlayan AJet, buraya haftada 5 sefer düzenliyor.