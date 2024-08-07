Zaman makinesinde bir yolculuk gibi: Kahire’de gezilecek yerler

Dünyanın en eski medeniyetlerine tanıklık eden Kahire, yılın dört mevsimi de turist çeken bir şehir. Çöl iklimi sebebiyle de tahmin edebileceğiniz gibi her daim sıcak. Kahire'de seyahati için 3 gün ayırmanız yeterli olacaktır. Gelin hep birlikte Kahire'de görülmesi gereken yerlere göz atalım.

İlk durak olarak Mehmet Ali Paşa Camii'ni ziyaret etmek, İslam mimarisinin en güzel eserlerinden birine şahit olmak için oldukça yerinde bir tercih olacaktır. Caminin yapımına 1830 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde başlanmış, 1848 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa döneminde tamamlanmıştır. Mimarı Boşnak Yusuf'tur.





Mehmet Ali Paşa'nın Kahire'de yaptırdığı diğer eserler gibi cami, 18. yüzyılda İstanbul'da uygulanan barok ve rokoko üslubundadır. Camiyi gezerken işlenmiş kubbeleri ve iç rahatlatan avlusuyla birlikte etrafınızı derin bir sükûnet saracak…