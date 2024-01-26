93’lük sporcudan uzun yaşam sırrı: "Sadece 4 maddede..."

"73 yaşıma kadar hiç spor yapmadım" diyor. Washington Post'a konuşan Morgan, "Hiçbir yerden başlamadım. Bir gün birdenbire bunu yapmanın büyük bir zevk olduğunu fark ettim" dedi. Morgan zinde kalmasını ve uzun yaşamın sırrını dört formülle açıklıyor. İlki tutarlılık... Kürek şampiyonu her gün 40 dakika egzersiz yapıyor. İkincisi antrenman programı...

Programını zordan kolaya çeviren Morgan antrenman sırasında kendini aşırı yormamaya gayret ediyor. Üçüncüsü düzenli ağırlık çalışması... Morgan, haftada iki veya üç kez kasları yoruluncaya kadar çalışıyor. Dördüncüsü de protein ağırlıklı diyet... 75 kilo ağırlığındaki Morgan protein ağırlıklı diyetini hiç aksatmıyor.