Alarmlarınızı kurun, tüm yağlardan kurtulacaksınız! Egzersizi bu saatte yapmak %70 daha fazla kalori yaktırıyor

Yapılan son çalışmalardan biri; aç karnına egzersiz yapan kişilerin, egzersizden iki saat önce yemek yiyenlere göre %70 oranla daha fazla yağ yaktığını gösterdi. Fakat araştırmalarda, egzersizin faydalarını gece boyunca aç kaldıktan sonra sabah yapılması durumunda daha fazla görüldüğü belirtilse de birçok insan için en uygun vakit dilimi 16:00 ila 20:00 arası olarak belirleniyor.
"HERKES İÇİN AYNI SAAT UYGULAMASI DENENDİ"
Nottingham Trent Üniversitesi araştırmacıları, katılımcıların 15 dakika içinde yapabildikleri kadar bisiklet sürmek için bir zamana karşı yaptıkları egzersizi tamamlamadan önce, 18:30'da 30 dakika boyunca bir egzersiz bisikleti üzerinde bisiklet sürdükleri bir çalışma tasarladılar.
Nottingham Trent Üniversitesi'nde spor bilimi araştırmacısı olan Tommy Slater, "İnsanların hafta boyunca egzersiz yapmak için en popüler zaman olduğunu bulduğumuz akşamın erken saatlerinde aç bırakılan egzersizin etkisini araştırmak istedik" diyerek süreçteki etkileri araştırdıklarına dair önemli bilgiler verdi.
"AÇKEN YAPILAN EGZERSİZDEN SONRA 440 KALORİ DAHA AZ TÜKETİLDİ"
Katılımcılar, biri yedi saatlik aç kalma süresinden sonra ve biri iki saat önce yemek yedikten sonra olmak üzere ayrı günlerde iki kez saat 18.30'da bisiklet sürdüler ve katılımcıların akşam yemeğinde yedikleri yemek miktarı egzersiz yaptıktan sonra ölçüldü.
Sonuçlar, bir gece aç kaldıktan sonraki egzersize benzer şekilde, akşamları aç olarak yapılan egzersizin, egzersiz sırasında yakılan yağ miktarını yaklaşık %70 oranında artırdığını gösterdi. Üstelik aç karnına egzersiz yapanların akşam yemeğindeki kalori alımı yaklaşık 100 kalori daha fazlayken, aç kaldıktan sonra egzersiz yapıldığında tüm gün boyunca alınan kalori ortalama 440 kalori daha azdı.
"AÇKEN SPOR YAPMANIN DA ZORLUKLARI MEVCUT"
Ancak araştırmacılar ayrıca, bu faydalara rağmen katılımcıların 15 dakikalık denemesi sırasında biraz daha az mesafe kat ettiklerini ve egzersizden daha az zevk aldıklarını da buldular. Rapor, "akşam egzersizinden önce aç kalmak, egzersiz sırasında yakılan yağ miktarını artırması veya gün içinde yenen kalori sayısını azaltması nedeniyle kilo verme konusunda unsurlara fayda sağlayabilir" sonucuna ulaştı.
Ancak, bu faydalarına rağmen, gün içinde oruç tutmak performansı, motivasyonu ve keyfi düşürüyor gibi görünüyor, bu da bazı insanların uzun vadede aç kalma süresini uzun tutmasını zorlaştırabilir.
"AÇ KALMA SÜRESİNİ UZATMANIN YOLLARI ARANIYOR"
Nottingham Trent Üniversitesi'nden Dr David Clayton; egzersiz ve aç kalma süresini birleştirmenin, egzersizin faydalarını artırmanın güçlü bir yolu olabildiğini, bu nedenle bunu daha uzun bir süre boyunca değerlendirmek ve aç kalma süresini daha kolay ve daha uzun hale getirebileceğimiz diğer yolları keşfetmek istediklerini dile getirdi.