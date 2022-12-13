Alarmlarınızı kurun, tüm yağlardan kurtulacaksınız! Egzersizi bu saatte yapmak %70 daha fazla kalori yaktırıyor

Yapılan son çalışmalardan biri; aç karnına egzersiz yapan kişilerin, egzersizden iki saat önce yemek yiyenlere göre %70 oranla daha fazla yağ yaktığını gösterdi. Fakat araştırmalarda, egzersizin faydalarını gece boyunca aç kaldıktan sonra sabah yapılması durumunda daha fazla görüldüğü belirtilse de birçok insan için en uygun vakit dilimi 16:00 ila 20:00 arası olarak belirleniyor.

"HERKES İÇİN AYNI SAAT UYGULAMASI DENENDİ"

Nottingham Trent Üniversitesi araştırmacıları, katılımcıların 15 dakika içinde yapabildikleri kadar bisiklet sürmek için bir zamana karşı yaptıkları egzersizi tamamlamadan önce, 18:30'da 30 dakika boyunca bir egzersiz bisikleti üzerinde bisiklet sürdükleri bir çalışma tasarladılar.

Nottingham Trent Üniversitesi'nde spor bilimi araştırmacısı olan Tommy Slater, "İnsanların hafta boyunca egzersiz yapmak için en popüler zaman olduğunu bulduğumuz akşamın erken saatlerinde aç bırakılan egzersizin etkisini araştırmak istedik" diyerek süreçteki etkileri araştırdıklarına dair önemli bilgiler verdi.