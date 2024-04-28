Bilim insanlarından inanılmaz keşif! Bu basit alışkanlık kalp krizi riskini %39 azaltıyor...

Çalışmanın sonuçları Yunanistan'daki European Society of Cardiology's Preventive Cardiology Konferansı'nda açıklandı. 35 ile 84 yaşları arasındaki yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, merdiven çıkmanın kalp-damar hastalığı ve erken ölüm riskini azaltmada rol oynadığı belirlendi.
Düzenli olarak merdivenleri kullanmanın herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 24 ve 14 yıl boyunca kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 39 azalttığını ortaya çıkardı.
MERDİVEN ÇIKMANIN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?
Merdiven çıkma, bacak ve kalça kaslarınızı güçlendirir. Bu da vücut gücünüzü artırır, dengenizi geliştirir ve günlük aktivitelerde daha fazla dayanıklılık sağlar.
Merdiveni düzenli olarak çıkmak, enerji harcamanıza yardımcı olur. Bu da kilo kontrolüne ve metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunabilir.
Bu egzersiz alışkanlığı, kemik yoğunluğunu artırabilir. Bu da osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilir.
Düzenli olarak merdiven çıkmak, endorfin salınımını artırarak ruh halini iyileştirebilir ve stresi azaltabilir.
Merdivenleri kullanarak günlük fiziksel aktivitenizi artırabilirsiniz. Özellikle işyerinde veya evde düzenli olarak merdiven çıkmak, günlük hareket miktarını artırmanın basit bir yoludur.
Merdiven kullanımı, asansör veya araç kullanımına göre çevreye daha az karbon salınımı yapar.