Bu egzersiz adeta mucize! Karnınız hiç olmadığı kadar düz ve sıkı olacak

Kilo vermeyi düşünen pek çok kişinin aklına ilk gelen şeylerden biri de sıkı ve gergin bir karına sahip olmaktır. Sizi kırmak istemeyiz ama her gün yüzlerce egzersiz yapmak göbek yağını kaybetmenin iyi bir formülü değildir. Peki hangi egzersiz yağ eritme konusunda daha etkili gelin birlikte bir bakalım.
YUKARIYA DOĞRU ZIPLAYIN
Bu egzersiz göğsünüzün yanı sıra göğüs, omuz, lat, triceps ve dörtlü kaslarınızı da çalıştırıyor. Burpee, patlayıcı pliometrik hareket içerdiğinden, kalbinizin de pompalanmasını sağlar.
Burpee nasıl yapılır: Ayaklarınız omuz mesafesinde olacak şekilde durun ve alçak bir çömelme pozisyonunda vücudunuzu yere doğru indirirken kalçalarınızı geri gönderin. Ardından ellerinizi ayaklarınızın hemen dışına koyun ve ayaklarınızı geriye atarak göğsünüzün yere değmesine izin verin. Vücudunuzu bir tahtaya kaldırmak için ellerinizi yere doğru itin ve ardından ayaklarınızı ellerinizin hemen dışına atlayın. Ağırlığını topuklarınızdayken, kollarınız yukarıdayken patlayıcı bir şekilde havaya zıplayın.
TIRMANMA
Dağcı tırmanışı: Bilekleriniz doğrudan omuzlarınızın altında olacak şekilde yüksek tahta pozisyonuna geçin. Karnınızı sıkı tutun, göbek deliğinizi omurganıza doğru çekin. Sağ dizinizi göğsünüze doğru çekin ve ardından tahtaya geri getirin. Ardından sol dizinizi göğsünüze doğru çekin ve geri getirin. Taraf değiştirmeye devam edin.
TÜRK KALKIŞI
Bir dambılı iki elinizle tutamağından tutarak cenin pozisyonunda yan yatın. Sırt üstü yatın ve ağırlık yüklü bir tarafta sabit olana kadar dambılı iki elinizle tavana doğru bastırın. Serbest kolunuzu ve serbest bacağınızı, avucunuz aşağı bakacak şekilde 45 derecelik bir açıyla serbest bırakın. Zemini sıkıca kavramak için yüklü tarafın topuğunu kıçınıza yaklaştırın.
Yerdeki ayağınızı iterek, yüklü kol ile dambılı yukarı kaldırın ve serbest ön kolunuzun üzerine yuvarlayın. Destekleyen tarafla omzunuzu kulağınıza doğru çekmeyin. Göğsünüzü açık tuttuğunuzdan emin olun. Yerdeki dirseği düzeltin ve kendinizi oturur pozisyona kaldırın. Ön bacağınızı arkaya doğru örün. Dizlerinizi korumak için arka bacaktaki kaval kemiğiniz ön bacaktaki kaval kemiğinize dik olmalıdır. Kollarınızı mükemmel şekilde hizalayın, bilek dirseğe, omuz dirseğe bilek üzerine. Üst bedeninizi dik hale getirmek için gövdenizi kaldırın. Arka dizinizi döndürün, böylece arka kaval kemiğiniz ön kaval kemiğinize paralel olsun. Arka ayak parmaklarınızla yere tutunun, sonra derin bir nefes alın ve ayağa kalkın.
TOP DESTEĞİ İLE SPORUNUZA DEVAM EDİN
Sağlık topu burpeeleri nasıl yapılır: Ayaklarınız omuz mesafesinde olacak şekilde ayakta dururken, iki elinizle bir sağlık topu tutun. Topu yukarı doğru uzatın, ardından yere mümkün olduğunca sert bir şekilde vurun, arkaya yaslanın ve çarparken kıçınızı geriye doğru oturtun. Dönerken dizlerinizi bükün. Ellerinizi ayaklarınızın dışında yere koyun ve yüksek tahta pozisyonuna geri zıplayın. Vücudunuzu düz bir çizgide tutun. Ardından, çömelmek için ayaklarınızı ellerinizin dışına doğru zıplayın. Topu alın ve vücudunuzu uzatarak ve dik durarak başınızın üzerine bastırın.