Bu egzersiz adeta mucize! Karnınız hiç olmadığı kadar düz ve sıkı olacak

TÜRK KALKIŞI

Bir dambılı iki elinizle tutamağından tutarak cenin pozisyonunda yan yatın. Sırt üstü yatın ve ağırlık yüklü bir tarafta sabit olana kadar dambılı iki elinizle tavana doğru bastırın. Serbest kolunuzu ve serbest bacağınızı, avucunuz aşağı bakacak şekilde 45 derecelik bir açıyla serbest bırakın. Zemini sıkıca kavramak için yüklü tarafın topuğunu kıçınıza yaklaştırın.

Yerdeki ayağınızı iterek, yüklü kol ile dambılı yukarı kaldırın ve serbest ön kolunuzun üzerine yuvarlayın. Destekleyen tarafla omzunuzu kulağınıza doğru çekmeyin. Göğsünüzü açık tuttuğunuzdan emin olun. Yerdeki dirseği düzeltin ve kendinizi oturur pozisyona kaldırın. Ön bacağınızı arkaya doğru örün. Dizlerinizi korumak için arka bacaktaki kaval kemiğiniz ön bacaktaki kaval kemiğinize dik olmalıdır. Kollarınızı mükemmel şekilde hizalayın, bilek dirseğe, omuz dirseğe bilek üzerine. Üst bedeninizi dik hale getirmek için gövdenizi kaldırın. Arka dizinizi döndürün, böylece arka kaval kemiğiniz ön kaval kemiğinize paralel olsun. Arka ayak parmaklarınızla yere tutunun, sonra derin bir nefes alın ve ayağa kalkın.