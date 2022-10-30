Bu egzersiz için masadan kalkmanıza gerek yok! Yağları yakmanın en pratik yolu

Masabaşı bir işte çalışmak, saatlerce aynı şekilde oturmak anlamına gelebilir. Bu durum ise sağlığı genel sağlığı oldukça kötü bir yönde etkilerken, ciddi hastalıklara yakalanma riskini de artırabilir. Fakat yeni yapılan araştırmalar, masada otururken bile yapılacak bazı küçük hareketlerin etkili olabileceğini gösteriyor. İşte o egzersiz…
SOLEUS ŞINAV NEDİR?
Soleus kası, yürümek, koşmak ve zıplamak için çok önemli olan alt bacaklarınızın arkasındaki büyük kastır. Bilim insanları son zamanlarda basit bir egzersizin soleus kasının metabolik potansiyelini harekete geçirebileceğini keşfettiler. Bu egzersize "soleus push-up", diğer adıyla soleus şınavı deniyor.
Egzersiz, yağ ve kan şekerini yakarak soleus kasına enerji verir, bu da kas metabolizmasının saatlerce çalışmasını sağlarken aynı zamanda yüksek kolesterol gibi durumları kontrol altında tutar.
NE İŞE YARAR?
Bir araştırma, soleus şınavının kan şekeri dalgalanmalarını stabilize etmede %52'lik bir iyileşmeye ve ayrıca %60'lık bir insülin gereksinimi azalmasına yol açtığını ortaya koydu.
Houston Üniversitesi'nde Sağlık ve İnsan Performansı profesörü Marc Hamilton, "Bu kasın bu tür bir kapasiteye sahip olduğunu asla hayal etmemiştik. Baştan beri vücudumuzun içindeydi, ancak hiç kimse onu nasıl kullanacağımızı araştırmadı.Doğru etkinleştirildiğinde, soleus kası lokal oksidatif metabolizmayı sadece dakikalar değil saatlerce yüksek seviyelere çıkarabilir ve bunu farklı bir yakıt karışımı kullanarak yapar."
OTURDUĞUNUZ YERDEN YAPABİLİRSİNİZ
Soleus şınavı, siz rahat bir oturma pozisyonundayken yapılabilir. Otururken ayaklarınızı yerde düz tutun ve kaslarınızı gevşetin. Ayağın önü sabit kalırken topuklarınızı kaldırın.Topuk hareket aralığının zirvesine ulaştığında, ayak aşağı inmek için yavaşça serbest bırakılır.
Bu egzersizin amacı, taban doğal olarak aktive edilirken baldır kasını aynı anda kısaltmaktır. Soleus şınavını yapmak basit görünebilir, ancak profesör Marc Hamilton'a göre bu, deneyim pratiği ve hatta giyilebilir teknoloji gerektirebilecek çok özel bir hareket.
Çalışmanın arkasındaki ekip, talimatları mükemmelleştirmek için çalışıyor, böylece masa çalışanları, daha önce herhangi bir deneyime sahip olmadan soleus şınavını çekebiliyor.