Bu hareket 2 haftada selülitleri yok ediyor! Her gün birkaç dakikanızı ayırın...

Düzenli egzersiz kaslarınızı güçlendirmenize, etkilenen bölgelerdeki kan dolaşımını iyileştirmenize ve selülit görünümünü azaltmanıza yardımcı olabilir. Gün içerisinde kendiniz için ayırabileceğiniz 15-20 dakikalık vakit, selülitlerden kurtulurken aynı zamanda eşsiz bir vücuda sahip olmanın da yöntemi olabilir. İşte her gün yapabileceğiniz o egzersizler…
KELEBEK FORMUNDA BACAK KALDIRMA (Butterfly Leg Raises)
Başlangıç pozisyonu: Kollarınız iki yanınızda, bacaklarınız kelebek pozisyonunda çapraz ve ayak tabanlarınız bitişik olacak şekilde sırt üstü uzanın.
Ne yapmalı:
Tekrar 15-20 kez.
Sonuçlar: Kelebek bacak, iç uyluklarınız, kalçalarınız ve karın kaslarınız üzerinde çalışır. Esnekliğinizi geliştirir ve bacaklarınızdaki ve kalçalarınızdaki fazla yağlardan kurtulmanıza yardımcı olurlar.
DİZLERİ GÖĞSE ÇEKME HAREKETİ (Knees-to-chest hugs)
Başlangıç pozisyonu: Bacaklarınız düz ve kollarınız yanlarınızda olacak şekilde sırt üstü düz bir şekilde uzanın.
Ne yapmalı:
Tekrar: 10-15 kez
Sonuçlar: Dizlerle göğse sarılmak, kalça kaslarınızı gerer ve pelvisinizi dengeler. Selüliti azaltmanın yanı sıra kas spazmlarını gidermenize ve siyatik sinir ağrısından kurtulmanıza yardımcı olurlar.
TEK AYAKLI KÖPRÜ (Single-leg bridge)
Başlangıç pozisyonu: Dizleriniz bükülü ve kalça genişliğinde açık, ayaklarınız yerde düz ve kollarınız yanlarda olacak şekilde sırt üstü uzanmak.
Ne yapmalı:
Tekrar: Her bacakta 8-12 kez
Sonuçlar: Tek bacaklı köprü, kalça ve uyluk kaslarınızı güçlendirir, vücudunuzu sıkılaştırmaya ve kalçalarınızı şekillendirmeye yardımcı olur.
DUVAR OTURUŞU (Wall Sit)
Başlangıç pozisyonu: Bacaklarınız omuz genişliğinde açık ve ayaklarınız yere düz basacak şekilde duvara yaslanın.
Ne yapmalı:
Tekrar: 10 kez
Sonuçlar: Duvar oturuşu, yağ yakmanıza, vücudunuzu şekillendirmenize ve kalça ve baldırlardaki selülit görünümünü azaltmanıza yardımcı olacaktır.
YAN HAREKETLER (Side lunges)
Başlangıç pozisyonu: Bacaklarınız omuz mesafesinden biraz daha açık ve ayak parmaklarınız ileriyi gösterecek şekilde ayakta durun.
Ne yapmalı:
Tekrar: Her bacakta 8-12 kez
Sonuçlar: Yan hareketler, kalça kaslarınızı ve iç ve dış uyluklarınızı hedef alır. Alt vücudunuzu şekillendirmenize ve bu bölgedeki dengenizi ve kan dolaşımınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır.
KÖPEK STİLİ BACAK KALDIRMA (Downward dog split)
Başlangıç pozisyonu: Kollarınız ve bacaklarınız düz, avuçlarınız ve ayaklarınız yerde düz ve elleriniz ve bacaklarınız omuz genişliğinde açık olacak şekilde aşağı doğru köpek duruşunda durun.
Ne yapmalı:
Tekrar: Her bacakta 8-10 kez
Sonuçlar: Bacakları bu şekilde kaldırmak, kalçalarınızı açmanıza, uyluk kaslarınızı esnetmenize, bacaklarınızı ve karın kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır.
TEK BACAKLA DAİRE YAPMA (Single-leg circles)
Başlangıç pozisyon: Bacaklarınız düz ve kollarınız yanlarınızda, avuç içleriniz aşağı bakacak şekilde yerde düz bir şekilde uzanın.
Ne yapmalı:
Tekrarla: Her bacakla her yönde 5-8 daire
Sonuçlar: Tek bacakla halka yapmak, çekirdek gücünüzü ve pelvik stabilitenizi geliştirir. Ayrıca kuadrisepsinizi ve hamstringlerinizi güçlendirir ve kalçalarınızdaki selülit belirtilerini azaltmaya yardımcı olurlar.
ARKAYA TEKME (Donkey Kicks)
Başlangıç pozisyonu: Kollarınız omuz genişliğinde açık ve sırtınız düz olacak şekilde dizlerinizin ve ellerinizin üzerinde ayakta durun.
Ne yapmalı:
Tekrarla: Her bacakla 10 kez
Sonuçlar: Arkaya doğru atılan tekmeler, kalça kaslarınızın ve hamstringlerinizin birleştiği noktayı hedef alır ve kalça kaslarınızın güçlenmesine yardımcı olur.
İLERİ HAMLELER (Forward lunges)
Başlangıç pozisyonu: Ayaklarınız kalça genişliğinde açık, dirsekleriniz yanlarınızda bükülmüş ve yumruklarınız sıkılı olarak ayakta durun.
Ne yapmalı:
Tekrar: Her bacakta 12-15 kez
Sonuçlar: İleri doğru hamleler, vücudunuzu sıkılaştıracak, bacak ve kalça kaslarınızı güçlendirecek ve bu bölgelerdeki selülit görünümünü azaltacaktır.