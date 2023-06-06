Bütün vücudunuzu bir ayda dönüştürecek o egzersiz! Yağlarla vedalaşacaksınız

Zayıflamak, vücudu şekle sokmak gibi hedefler söz konusu olduğunda herkes anında sonuç almak istese de bu her zaman mümkün değil. Fakat yaz yaklaşırken daha hızlı şekilde şekilli bir vücuda sahip olmayı kolaylaştırabilirsiniz. Kişisel Antrenör ve beslenme uzmanı olan Mike Bohl, işte bu konuda herkes için en hızlı vücut şekillendirme sırrını paylaşıt.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:59 PAYLAŞ ABONE OL

Vücudunuzu dönüştürme hedefinize ulaşmanın en etkili yolu vücut ağırlığı egzersizleridir. Dr. Bohl, vücut ağırlığı egzersizlerinin, daha büyük kollara, daha geniş bir göğüs ve sırta, daha düz bir karına ve daha kaslı bacaklara ve kalçalara sahip olmak gibi, insanların vücudu yeniden şekillendirirken gerçekten düşündükleri kaslara ulaşmalarını sağladığını belirtti. Bir ayda tüm vücudunuzu dönüştürmenizi sağlayacak ipucu ile yaza en fit halinizle girebilirsiniz. İşte o egzersizler..

ŞINAV Bu klasik vücut ağırlığı egzersizi son derece çok yönlüdür. Şınav sadece göğsünüzü ve karın kaslarınızı hedef almaz, aynı zamanda tüm vücudunuza fayda sağlayan izometrik kasılmaları da içerir. Dr. Bohl, göğüs kaslarınızın birkaç bölümünü çalıştırmak için çeşitli şınavlar yapmanızı öneriyor. Amacınız vücut şeklinizi dönüştürmekse bu çok önemlidir.