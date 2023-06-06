Bütün vücudunuzu bir ayda dönüştürecek o egzersiz! Yağlarla vedalaşacaksınız

Vücudunuzu dönüştürme hedefinize ulaşmanın en etkili yolu vücut ağırlığı egzersizleridir. Dr. Bohl, vücut ağırlığı egzersizlerinin, daha büyük kollara, daha geniş bir göğüs ve sırta, daha düz bir karına ve daha kaslı bacaklara ve kalçalara sahip olmak gibi, insanların vücudu yeniden şekillendirirken gerçekten düşündükleri kaslara ulaşmalarını sağladığını belirtti. Bir ayda tüm vücudunuzu dönüştürmenizi sağlayacak ipucu ile yaza en fit halinizle girebilirsiniz. İşte o egzersizler..
ŞINAV
Bu klasik vücut ağırlığı egzersizi son derece çok yönlüdür. Şınav sadece göğsünüzü ve karın kaslarınızı hedef almaz, aynı zamanda tüm vücudunuza fayda sağlayan izometrik kasılmaları da içerir. Dr. Bohl, göğüs kaslarınızın birkaç bölümünü çalıştırmak için çeşitli şınavlar yapmanızı öneriyor. Amacınız vücut şeklinizi dönüştürmekse bu çok önemlidir.
Daha kolay şınav için dizlerinizi yerde tutun. Eğimli şınav ve düşüş şınavı için bir merdiven kullanın ve ellerinizi veya ayaklarınızı ilk basamağa koyun. Böylece dirsekleriniz yana doğru bükülür veya vücudunuzun yanında sıkışır.
PULL UP
Bu egzersizi rutininize dahil etmek, daha geniş bir sırt oluşturmanın ve vücudunuzu gerçekten dönüştürmenin mükemmel bir yoludur. Barfiks çubuğunun hemen altına kendinizi yerleştirerek yapacağınız bu hareket büyük etkiye sahip olabilir.
Üstten bir tutuş kullanarak, ellerinizi omuz mesafesinin dışında bara yerleştirin. Ayaklarınız yerden kalkacak şekilde çubuğa asın. Omuzlarınızı "geri ve aşağı" bastırın. Ardından, vücudunuzun yukarı doğru hareketini başlatmak için her iki dirseğinizi de bükün. Çeneniz barın üzerinde olacak şekilde sonuna kadar gelmelisiniz. Başlangıç pozisyonuna inmeden önce derin bir nefes alın.
SQUAT
Squatın en etkili egzersizlerden biri olduğunu söyleyen Bohl, kalça ve bacak çalıştırırken aynı zamanda daha fazla kalori yakmanızı da kolaylaştırır. Her iki dizinizi de bükün ve çömelme pozisyonuna inerken kalçalarınızı geriye doğru menteşeleyin. Uyluklarınız yere paralel gelene kadar alçaltın. Kendinizi tekrar ayakta durmak için bastırmak için iki ayağınızı da kullanın.
MEKİK
Kişinin vücudunu dönüştürmek genellikle düz bir karın olmazsa olmazlardandır. Zayıf bir orta bölüme ulaşmak gerçekten daha çok kilo vermekle ilgili olsa da, karın kaslarınızı sıkılaştırmak için iyi bir karın egzersizi dahil etmek önemlidir. Her iki dizinizi de bükerek ve ayaklarınızı yere dikerek bir egzersiz minderi üzerinde uzanarak başlayacaksınız. Üst bedeninizi yukarı kaldırırken merkez bölgenizi etkinleştirin.