Dümdüz bir karnın anahtarı bu egzersizde! Birkaç haftada kesin sonuç…

İyi haber şu ki, kişisel antrenör aynı zamanda inatçı göbek yağlarından kurtulmak için "önemli ipuçlarını" da paylaştı.

Oakes, "Kilo vermek isteme nedeniniz ne olursa olsun, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak pek çok basit egzersiz var" dedi.

Uzmana göre bu bölgedeki yağlarla mücadele etmenin en iyi yollarından biri kardiyo egzersizidir. Örneğin koşmak veya bisiklete binmek tercih edebileceğiniz seçenekler arasındadır.