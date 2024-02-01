Dümdüz bir karnın anahtarı bu egzersizde! Birkaç haftada kesin sonuç…

Fitness konusunda uzman Martyn Oakes, aşırı karın yağının yüksek tansiyondan tip 2 diyabete kadar sağlık sorunlarına yol açabileceğini paylaştı.
İyi haber şu ki, kişisel antrenör aynı zamanda inatçı göbek yağlarından kurtulmak için "önemli ipuçlarını" da paylaştı.
Oakes, "Kilo vermek isteme nedeniniz ne olursa olsun, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak pek çok basit egzersiz var" dedi.
Uzmana göre bu bölgedeki yağlarla mücadele etmenin en iyi yollarından biri kardiyo egzersizidir. Örneğin koşmak veya bisiklete binmek tercih edebileceğiniz seçenekler arasındadır.
Oakes şunları söyledi: "Bu egzersizler aynı zamanda genel kondisyonunuzu geliştirmenize yardımcı olma ve size tam vücut egzersizi sunmanın yanı sıra özellikle karın bölgesindeki fazla yağlarında önüne geçme konusunda yardımcı olma avantajını taşıyor.
"Fitness seviyenize bağlı olarak, daha yavaş bir hızda ilerleyerek veya kısa mesafelerle başlayabilirsiniz, ancak güven ve kondisyon kazandıkça yoğunluğu artırabilirsiniz."
Eğer kardiyo sizin için uygun görünmüyorsa Oakes, ağırlık ve direnç egzersizlerinin de karnınızın olmasını istediğiniz yere gelmesine yardımcı olabileceğini açıkladı.
Üstelik bu basit fiziksel hareketler çok fazla zaman almaz ve evinizin rahatlığında yapılabilir.
BACAK KALDIRMA
Oakes'un önerdiği ilk egzersiz, elleriniz yanınızda olacak şekilde sırt üstü yatmayı içeren bacak kaldırma egzersizleridir. Şu talimatı verdi: "Her iki bacağınızı da aynı anda yavaşça 45 derecelik bir açıyla yerden kaldırın. Daha sonra bacaklarınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna getirin ve bunu 10 kez tekrarlayın."
60 SANİYELİK PLANK
İkinci üst egzersiz, ön kollarınızın üzerinde durarak önünüzde uzanmanızı gerektirir. Uzman şunları söyledi: "Ayaklarınızı, vücudunuz topuklarınızdan başınıza kadar düz bir çizgi oluşturacak şekilde konumlandırın."
"Bu pozisyonu 60 saniye boyunca korumaya çalışın. Eğer zorlanıyorsanız, kondisyon seviyelerinizi geliştirirken daha kısa süreler deneyin."
Bu egzersizleri kullanarak karın yağını eritmek için kesin bir süre olmasa da Oakes, sağlıklı bir diyet ve yoğun egzersizle dört hafta içinde iyileşme görmeye başlayabileceğinizi öne sürdü.