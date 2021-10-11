Egzersiz yapmak için en iyi saat: Metabolizmanız hızlanıyor, vücudunuz şekilleniyor

Ayrıca, kahvaltıdan önce egzersiz yapmanın birçok sağlık ve zindelik faydası vardır. Aç bir durumda antrenman yapmak metabolizmanızı yükseltmeye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak daha fazla yağ yakabilir. Bazı araştırmalar, insanların sabahları aerobik dayanıklılığının daha fazla olduğunu öne sürdüğünden, antrenmanınızdan daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yine, formda ve zayıf olmak istiyorsanız tüm harika şeyler.

İlk antrenman vücut ağırlığı hareketlerine odaklanır ve herhangi bir ekipman gerektirmez. İkinci rutin iki dambıl gerektirir. Halter egzersizlerini yaparsanız, ne kadar kaldırdığınız konusunda aşırıya kaçmayın. Sabah erken antrenmanlarla yüklerinizi biraz daha hafif tutmak istersiniz. Omurganız sabahları daha sert ve daha az stabildir ve bu nedenle yaralanmaya biraz daha yatkın olabilir.