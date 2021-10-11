Egzersiz yapmak için en iyi saat: Metabolizmanız hızlanıyor, vücudunuz şekilleniyor

Ayrıca, kahvaltıdan önce egzersiz yapmanın birçok sağlık ve zindelik faydası vardır. Aç bir durumda antrenman yapmak metabolizmanızı yükseltmeye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak daha fazla yağ yakabilir. Bazı araştırmalar, insanların sabahları aerobik dayanıklılığının daha fazla olduğunu öne sürdüğünden, antrenmanınızdan daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yine, formda ve zayıf olmak istiyorsanız tüm harika şeyler.
İlk antrenman vücut ağırlığı hareketlerine odaklanır ve herhangi bir ekipman gerektirmez. İkinci rutin iki dambıl gerektirir. Halter egzersizlerini yaparsanız, ne kadar kaldırdığınız konusunda aşırıya kaçmayın. Sabah erken antrenmanlarla yüklerinizi biraz daha hafif tutmak istersiniz. Omurganız sabahları daha sert ve daha az stabildir ve bu nedenle yaralanmaya biraz daha yatkın olabilir.
Egzersiz 1: Vücut ağırlığı squat x 15 tekrar
Gövdenizi dik ve bedeninizi sıkı tutarak, yere paralel olana kadar topuklarınız ve kalçalarınız üzerinde oturun. Ardından kalça kaslarınızı ve dörtlü kaslarınızı yukarı doğru esneterek yukarı çıkın. Bu bir temsilci; Bir sonraki harekete geçmeden önce 15 tekrarı tamamlayın.
Antrenman 1: Şınav x10 tekrar
Vücudunuz tamamen düz bir çizgide olacak şekilde tahta pozisyonunda durun. Harekete ayaklarınız bitişik ve omuzlarınız bilekleriniz hizasında olacak şekilde başlayın. Çekirdeğinizi sıkı ve kalça kaslarınızı sıkarak, kendinizi yukarı itmeden önce göğsünüz yere değene kadar (kontrollü bir şekilde) kendinizi indirin. Bir sonraki harekete geçmeden önce 10 şınav yapın.
Antrenman 1: Reverse Lunge x10 her bacakta tekrar
Göğsünüzü uzun ve merkez bölgenizi sıkı tutarak bir ayağınızı geri çekin. Arka ayağınızı sıkıca yerleştirin, ardından arka diziniz zemine hafifçe değene kadar kendinizi kontrollü bir şekilde indirin. Diziniz yere değdiğinde, başlangıç pozisyonuna geri dönmek için ön topuğun topuğundan geçin. Diğerine geçmeden önce tüm tekrarları tek ayak üzerinde gerçekleştirin.
Antrenman 1: Reverse Crunch x10 tekrar
Alt sırtınız yere düz bir şekilde uzanın. Merkez bölgenizi sıkı tutarak ayaklarınızı vücudunuza doğru kaldırın, karın kaslarınızı sertçe esnetin. Bacaklarınızı yavaşça indirin, başka bir tekrar yapmadan önce çekirdeğinizdeki gerilimi koruyun. 10 tekrardan sonra işiniz bitti!
Egzersiz 2: Dumbbell squat x12 tekrar
Dik durarak ve göğsünüze yakın bir dambıl tutarak başlayın. Merkez bölgenizi sıkı tutarak kalçalarınızı geriye doğru itin ve kalçalarınız yere paralel olana kadar çömelin. Ayağa kalkmak için topuklardan ve kalçalardan geçin, bitirmek için dörtlü ve kalça kaslarınızı esnetin. Bir sonraki sete geçmeden önce 12 tekrarı tamamlayın.
Antrenman 2: Dambıl Arnold Press x10 tekrar
Ayakta dururken, omuzlarınızın yanında iki dambıl tutun. Avuç içleriniz size dönük olmalıdır. Çekirdeğinizi sıkı ve kalça kaslarınızı sıkıştırarak, dambılları dışarı doğru çevirin ve aynı anda dambılları yukarı doğru bastırın, omuzlarınızı ve trisepslerinizi üstte esnetin. Başka bir tekrar yapmadan önce ağırlığı kontrol altında indirin. Bir sonraki sete geçmeden önce 10 tekrarı tamamlayın.
Antrenman 2: Dambıl yürüyüş, her bacakta 10 tekrar
Egzersize bir çift dambıl tutarak ve tek bacakla öne doğru adım atarak başlayın. Ayağınızı sıkıca yerleştirin, ardından arka diziniz zemine hafifçe değene kadar kendinizi kontrollü bir şekilde indirin. Diz yere değdiğinde, diğer bacağınızla adım atın ve tekrarlayın. Her bacakta 10 tekrarı tamamladığınızdan emin olarak tekrarlayın.
Antrenman 2: Dumbbell renegade row x6 her kolda tekrar
Bir çift dambıl alın ve geniş bir ayak duruşu ile şınav pozisyonu alın. Bedeninizi sıkı ve kalça kaslarınızı sıkı tutarak bir dambılı kalçanıza doğru çekin ve sonunda latinizi sıkın. Ağırlığı sabit kontrolle indirin, ardından diğer tarafı çekin. Her kolda 6 tekrar için tekrarlayın. Hepsi tamam!