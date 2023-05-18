Egzersizden 15 dakika önce mutlaka bunu yapın! İdeal vücudun sırrı

Sungur, "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı da artmakta ve metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle su tüketimi ve doğru beslenme çok önemlidir. Yaz mevsimi vücudun kolayca susuz kaldığı ve temel mineralleri kaybettiği bir dönem. Vücuttaki su azaldığında yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi durumlar görülebilmektedir. Su tüketimi ideal vücut sıcaklığını dengede tutar. Soğuk su tüketimi, sindirim ve gaz şikâyetlerine neden olabileceğinden serin su içmek daha doğru bir tercih olacaktır. Bireylerin su gereksinimi yaşa, cinsiyete, boya, hava sıcaklığına, sağlık durumuna, günlük enerji alınan ve harcanan enerji alımına göre değişiklik gösterse de sağlıklı bir birey için kilogram başına 30-35 ml su tüketimi önerilmektedir" diye konuştu.