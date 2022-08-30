Evinizi temizlerken onlarca kilo verebilirsiniz! İşte yöntemi...

Sadece evinizi temizleyerek ne kadar kalori yakabileceğiniz biliyor musunuz? Yapılan bir araştırmaya göre; yetişkinler ortalama bir temizlik süresiyle haftada 2690 kalori yakabiliyor. Bu da yılda 139.898 kalori demek. Sadece evinizi temizleyerek bile aktif kalabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:52 PAYLAŞ ABONE OL

Haftada bir kereden fazla temizlik yapan 2000 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, ilginç veriler ortaya koydu. Örneğin; yılda toplam 30 saatütü yaparak 9277 kalori yakabilirsiniz. Elektrik süpürgesi kullanmak ise en iyi egzersizlerden biri. Yetişkinler haftada dört kez elektrik süpürgesi kullandıklarında her yıl 8747 kalori yakabiliyor. Tüm bu verilerin yanı sıra kilo vermeye ek olarak, yetişkinlerin %60'ı ev işlerinin stres atmak veya yoğun bir günden uzaklaşmak için de ev temizliğinin en iyi alternatiflerden biri olduğunu belirtiyor. Ayrıca mutfak temizliğinde düzenli olarak bir rutin belirleyenler ise; daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeye yardımcı olduklarını dile getiriyor.

Evlerini temizlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerin %77'si, ev temilemenin kendilerini daha iyi hissetmelerini ve ruh halini iyileştirdiğini söylüyor. Üstelik tüm bu etkiler, hayatın başka yönlerini de etkiliyor. Evlerini düzenli temizleyen kişilerin, daha iyi bir uyku döngüsü, sağlıklı beslenme rutini ve egzersiz programı uygulamalarında daha etkili sonuçlar aldığı ortaya çıktı. İnsan davranışlarıyla ilgili yaptığı araştırmalarla gündemde olan Noom adlı şirketin görevlisi Brooke Marchand, temizlik yaparken yakılan kalori miktarının kesinlikle arttığını ve vücudu her gün hareket ettirmenin en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor.