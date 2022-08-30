Evinizi temizlerken onlarca kilo verebilirsiniz! İşte yöntemi...

Haftada bir kereden fazla temizlik yapan 2000 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, ilginç veriler ortaya koydu. Örneğin; yılda toplam 30 saatütü yaparak 9277 kalori yakabilirsiniz. Elektrik süpürgesi kullanmak ise en iyi egzersizlerden biri. Yetişkinler haftada dört kez elektrik süpürgesi kullandıklarında her yıl 8747 kalori yakabiliyor.
Tüm bu verilerin yanı sıra kilo vermeye ek olarak, yetişkinlerin %60'ı ev işlerinin stres atmak veya yoğun bir günden uzaklaşmak için de ev temizliğinin en iyi alternatiflerden biri olduğunu belirtiyor. Ayrıca mutfak temizliğinde düzenli olarak bir rutin belirleyenler ise; daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeye yardımcı olduklarını dile getiriyor.
Evlerini temizlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerin %77'si, ev temilemenin kendilerini daha iyi hissetmelerini ve ruh halini iyileştirdiğini söylüyor. Üstelik tüm bu etkiler, hayatın başka yönlerini de etkiliyor. Evlerini düzenli temizleyen kişilerin, daha iyi bir uyku döngüsü, sağlıklı beslenme rutini ve egzersiz programı uygulamalarında daha etkili sonuçlar aldığı ortaya çıktı.
İnsan davranışlarıyla ilgili yaptığı araştırmalarla gündemde olan Noom adlı şirketin görevlisi Brooke Marchand, temizlik yaparken yakılan kalori miktarının kesinlikle arttığını ve vücudu her gün hareket ettirmenin en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor.
Marchand, temiz ve düzenli bir eve sahip olmaktan hoşlanıyor ancak egzersiz yapmaktan uzakta hissediyorsanız, bu durumda yaptığınız ev işi rutinini biraz daha artırmak, sağlıklı bir alışkanlık haline gelebilir. Özellikle tozlu köşelere veya yüksek raflar a uzanmaya çalışırken artan efor, daha fazla kalori yakmanızı sağlayabilir.
Tüm bu etkenler, fiziksel sağlığı büyük oranda etkiliyor. Hafta boyunca rutininize fazladan birkaç iş eklemek bile oldukça etkili sonçlar almanızı sağlayabilir.
Bulgular, insanların üçte birinin pencereleri, banyoyu temizlerken ve yatağı toplarken terlediğini gösterirken, dörtte biri çimleri biçtikten sonra kaslarının ağrıdığını söylüyor.
OnePoll araştırmasına göre bahçıvanlık, ev işleri ve temizlik işleri en popüler işler olurken, araştırmaya göre fırını temizlemek, ütü yapmak ve temiz çamaşırları kaldırmak en sevilmeyen işlerdi.
Brooke Marchand bu araştırmayla ilgili olarak; insanların sağlıklarını düşündüklerinde nadiren ev düzenlerinin aklına geldiğini söylüyor. Fakat gerçek şu ki, fiziksel çevre hem ruh hali hem de davranışlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.
Marchand, tüm bu çalışma ile ilgili olarak; kişilerin sağlıklarını iyileştirmek için yaşam tarzlarını değiştirme düşüncesinden korkanlar için, günlük işlerin bile uzun vadeli sağlıklı alışkanlıklar edinmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğini görmenin güven verici olduğunu belirtti.