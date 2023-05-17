Haftada 2 kez yapmak yetiyor! Karındaki yağı kasa dönüştüren mucizevi egzersiz: Sadece birkaç günde...

Leg Raises: Leg Raises, alt karın kaslarınızı hedefleyen bir egzersizdir. Sırt üstü yere uzanın, ellerinizi yere yerleştirin ve bacaklarınızı düz bir şekilde yukarı kaldırın. Karın kaslarınızı sıkın ve bacaklarınızı yavaşça yere indirin.

Başınızı ve omuzlarınızı yere doğru kaldırın, sol dirseğinizi sağ dizinize doğru getirin ve aynı zamanda sağ bacağınızı düz bir şekilde ileri doğru uzatın. Ardından, sağ dirseğinizi sol dizinize doğru getirin ve sol bacağınızı düz bir şekilde ileri doğru uzatın. Bu egzersizi tekrarlayın.

Bu egzersizleri yaparken, doğru formu korumanız çok önemlidir. Yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmeli ve karın kaslarınızı sıkarak hareket etmelisiniz. Ayrıca, karın kaslarınızı her gün çalıştırmak yerine, birkaç gün arayla çalıştırmak daha etkili olabilir.

Karın kaslarını geliştirmek için haftada en az 2-3 kez egzersiz yapmanız önerilir. Ancak, herhangi bir egzersiz programında olduğu gibi, karın kaslarını çalıştırmak için ne sıklıkla egzersiz yapmanız gerektiği, kişisel hedeflerinize ve fiziksel durumunuza bağlı olarak değişebilir.