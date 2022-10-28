İki dakikası bile erken ölümden kurtarıyor!

Uzmanlar, çok yoğun bir egzersiz programına gerek olmadığını, yalnızca merdivenleri çıkmak, biraz koşu yapmak veya ip atlamanın yeterli olabileceğine vurgu yaptı.
"HAFTADA 15 DAKİKA DAHA AZ ÖLÜM RİSKİ"
Sidney Üniversitesi'nden bilim insanları, 70.000'den fazla kişiden verileri inceledikten sonra, bir hafta boyunca yaptıkları egzersiz düzeylerini yedi yıl boyunca sağlık verileriyle birlikte takip etti. Sonuçlar, haftada sadece 15 dakika yoğun,kalp atışını hızlandıran aktivite yapan kişilerin çalışma süresi içinde ölme olasılığının %18 daha az olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar ise haftada sadece iki dakika yapanlarla karşılaştırıldı.
Araştırmanın başındaki kişi olan; Dr Matthew Ahmadi sonuçların, hafta boyunca kısa aralıklarla yoğun aktivite biriktirmenin daha uzun yaşamamıza yardımcı olabileceğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca düzenli fiziksel aktivitenin önündeki en büyük engelin zaman eksikliği olduğunu söyleyen Ahmadi, gün içinde ara sıra küçük miktarlarda egzersiz yapmanın meşgul insanlar için en iyi seçenek olduğunu dile getirdi.
"DİĞER HASTALIK RİSKLERİ DE AZALIYOR"
Uzmanlar, yetişkinlerin haftada dört ila beş güne yayılmış olarak 150 dakika orta düzeyde egzersiz veya 75 dakika yoğun bir egzersiz yapması gerektiğini belirtiyor. Koşma, yüzme, ip atlama veya merdiven çıkma, gibi aktiviteler yoğun egzersiz olarak değerlendiriliyor.
Ortalama olarak 60'larında olan ve cinsiyet olarak eşit bölünmüş araştırma grubu, toplam hareketli aktivite sürelerini ölçmek için tam bir hafta boyunca bileğe takılı bir aktivite takip cihazı takıldı. Bu veriler, daha sonra ölüm, kalp hastalığı veya kanser gibi hastalıklarla karşılaştırıldı.
European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlar; yoğun egzersiz yapmayan kişilerin önümüzdeki beş yıl içinde toplam ölüm riskinin %4 olduğunu gösterdi. Ancak bilim insanları, en ilginç bulgunun günde en küçük şiddetli aktivite nöbetleriyle ilgili olduğunu belirtiyor. Örneğin; haftada 53 dakika, günde yaklaşık yedi buçuk dakika yapanlarda, haftada iki dakika yapanlara kıyasla, beş yıl içinde %36 daha düşük ölüm riski bulunuyordu.
Formda kalmak, obeziteyi ve tip 2 diyabet, kanser gibi birçok rahatsızlığı önleyebilir. Ayrıca kemik gücünü ve zihinsel sağlığı da iyileştiriyor.