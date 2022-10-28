İki dakikası bile erken ölümden kurtarıyor!

Uzmanlar, yetişkinlerin haftada dört ila beş güne yayılmış olarak 150 dakika orta düzeyde egzersiz veya 75 dakika yoğun bir egzersiz yapması gerektiğini belirtiyor. Koşma, yüzme, ip atlama veya merdiven çıkma, gibi aktiviteler yoğun egzersiz olarak değerlendiriliyor.

Ortalama olarak 60'larında olan ve cinsiyet olarak eşit bölünmüş araştırma grubu, toplam hareketli aktivite sürelerini ölçmek için tam bir hafta boyunca bileğe takılı bir aktivite takip cihazı takıldı. Bu veriler, daha sonra ölüm, kalp hastalığı veya kanser gibi hastalıklarla karşılaştırıldı.

European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlar; yoğun egzersiz yapmayan kişilerin önümüzdeki beş yıl içinde toplam ölüm riskinin %4 olduğunu gösterdi. Ancak bilim insanları, en ilginç bulgunun günde en küçük şiddetli aktivite nöbetleriyle ilgili olduğunu belirtiyor. Örneğin; haftada 53 dakika, günde yaklaşık yedi buçuk dakika yapanlarda, haftada iki dakika yapanlara kıyasla, beş yıl içinde %36 daha düşük ölüm riski bulunuyordu.