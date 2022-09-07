Kemik erimesi sorununu bitiriyor! Bu spor vücudun yenilenme şifresi





STRESİ AZALTMAYA FAYDA SAĞLAR

Suda olmanın stresi azaltmak için uygulanabilecek en etkili yöntemler arasında yer aldığının altını çizen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, şu bilgileri paylaştı:

"Suyun rahatlatıcı yapısı, kasların gevşemesine ve zihnin rahatlamasına izin verir. Bu şekilde düzenli olarak yüzen kişilerde endorfin salgısı artar. Endorfin, vücudun stres seviyesini azaltan ve vücudun rahatlamasına izin veren bir hormondur. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi yüzme sırasında vücut ağırlığımızın suyun taşımasına bırakırız. Diğer sporlarda olduğu gibi sadece bacaklar ya da sadece kollara yüklenme söz konusu olmaz. Vücut ağırlığını suya bırakmamızla birlikte omurga üzerindeki baskı ciddi oranda azalır ve bu baskının azalması ile birlikte kasılı durumda olan kaslar gevşer ve ağrı hafiflemeye başlar."





KİLO VERMEYE YARDIMCIDIR

Kilo vermek isteyen kişilerin yüzme ile hedefledikleri kiloya rahatlıkla ulaşabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Kurt, "Yüzme tüm bedeni çalıştırdığı için kilo vermek isteyen kişiler orantılı bir şekilde kilo kaybederler. Buna ek olarak yüzme, vücudu şekle sokmaya yardımcı olan bir spor olarak görülür. Spor yaparken farklı kas grupları çalıştığı için kol, bacak, bel ve sırt bölgelerinde incelme sağlanabilir. Özellikle bel ağrısına sahip kişilerde fazla kilolar bu ağrılara olumsuz yönde katkıda bulunur. Düzenli spor yaparak fazla kilolardan kurtulmak, omurga üzerindeki baskının azalmasına yardımcı olacağından bel ağrılarının giderilmesinde de etkin bir yardımcıdır" ifadelerini kullandı.