Masabaşı iş yapanlar dikkat! Ölümcül hastalık riskini %34 fazla: "Kurtulmak için her gün 15 dakika..."

Hareketsiz bir yaşam stilinin zararları konusunda birçok şey okumuş ve duymuşuzdur. Elde edilen son veriler, masabaşında çalışanların birçok kronik hastalık riski altında olduğuna dair çok daha fazla bilgi elde edildi. İşte bu riskler kurtulmanın yolu...

Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:46 PAYLAŞ ABONE OL

Tayvan'da yapılan bir bilimsel araştırmaya göre masabaşı iş yapanların kardiyovasküler hastalıklardan, kanser ve diyabetten ölüm riski diğerlerine göre yüzde 34 fazla.

Ancak sonuçları JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın sonuç raporuna göre mesaiye verilen arada yapılan 15 dakikalık düzenli egzersiz masabaşı işin bu olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yetiyor.