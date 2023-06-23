Sadece 10 dakikada göbek yağlarından eser bırakmıyor! Bu 5 egzersiz ile tığ gibi inceleceksiniz...

Uzmanlar, belinizde ve kalçanızdaki yağ oranının kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet geliştirme riskinin de o kadar yüksek olduğuna dair uyarıda bulunuyor. İnce bir bel ise; sadece sağlığınızı geri vermekle kalmıyor, aynı zamanda kendinize dair özgüveninizi de artırabiliyor. İşte sadece 10 dakika ile muhteşem bir karna sahip olmanın yöntemi…
SQUAT
Ulusal Spor Hekimliği Akademisi'ne (NASM) göre, bu klasik bileşik hareket birden çok kas grubunu çalıştırır. Bunlar, alt vücudunuzu güçlendirmek ve göbek yağının yakılmasına yardımcı olmak için kalça kaslarını, hamstringleri ve baldırları çalıştırır.
Ağırlık kullanarak çalışabileceğiniz bu egzersiz sırasında; çömelme hareketi esnasında göğsünüzü yukarıda tutun, küçük ayak başparmağı, topuk yeri kavrayan ve sırtınız düz olacak şekilde durun. Omurganızın bükülmesine izin vermeden olabildiğince aşağıya inin. Sekiz ila 12 tekrar yaparken sizi zorlayan bir ağırlık kullanarak iki veya üç set gerçekleştirin.
AĞIRLIK KALDIRMA
Karın kaslarınız da dahil olmak üzere tüm vücudunuzu hedef alan başka bir geleneksel bileşik egzersizdir. Hamstring (arka bacak), kalça veya belinizin doğru formda daha fazla eğilemediği yerde durun. Bel, sırt ve boyun pozisyonunuzu koruyarak kalçanızı ve hamstringinizi kasmaya başlayın ve kalçanızı sıkarak ileriye doğru sürün. Güç oluşturmanıza ve kalori yakmanıza yardımcı olacaklar ve ayrıca daha düz, daha sıkı bir karın şekillendirmenize yardımcı olacaklar. Sekiz ila 12 tekrardan oluşan iki veya üç set yapın.
AB ROLLOUTS
MacPherson bu hareket için "Karın kasları ve tüm merkezi çalıştırarak daha sıkı bir görünüm için derin karın kaslarını sıkılaştırır" diyor. Ayrıca oldukça zor bir hareket olsa da, tüm vücudu diğer karın egzersizlerinden daha fazla kullanırlar, bu nedenle daha fazla kalori yakar.
Diz çökmeye başlayın, ellerinizi bir karın kasının veya denge topunun üzerine koyun ve öne doğru yuvarlanarak kontrolü kaybetmeden vücudunuzu mümkün olduğunca uzatın. Başlangıç pozisyonuna dönerken karın kaslarınızı çalıştırın. Beş ila 10 tekrardan oluşan üç set yapmayı hedefleyin.
KETTLEBELL
Dünyanın her yerindeki kettlebell, tüm merkezinizi meşgul eden dinamik bir egzersizdir. Bu anti-rotasyonel bir egzersiz olduğu için, sizi bir yandan diğer yana çeken kettlebell'in dönme kuvvetine direnmek için göbeğinizi desteklemeye zorlanacaksınız. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık olacak şekilde durun, bir kettlebell'i iki elinizle alt karnınızın önünde tutun ve üstten kavrayın. Merkez bölgenizi sıkın ve kettlebell'i vücudunuzun etrafından geçirin, eller arasında öne ve arkaya geçiş yapın. 15 ila 20 geçişlik iki veya üç set gerçekleştirin.