Sadece 10 dakikanızı ayırın! Bu aktivite erken ölüm riskini yüzde 40 azaltıyor

Egzersiz yapmak hem bedenen hemde ruhen sağlıklı ve dinç hissetmenizi sağlayacak bir eylemdir. Sağlıklı, dengeli bir vücut istiyorsanız bu aktiviteyi hayatınızdan asla eksik etmeyin! Gelin ölüm riskini azaltan egzersizin ne olduğuna birlikte bir bakalım.

Daha uzun yaşamak için tek bir anahtar, garanti edecek bir gümüş kurşun yoktur. Bazen hayat, yaratıldığı gibi rastgele alınır ve uzun ömür ile ilgili olarak, tek bir faktör değil, birçok faktör söz konusudur. Bu eylemler ve bunların önemi, birinin yaşam evresine bağlı olarak etkinliklerine göre değişir. Örneğin, hayatının ortasında sağlıklı bir kalbe odaklanan biri, daha sonra nörolojik stabil kalma değişikliklerini iyileştirebilir. Ancak bu, 70'li, 80'li ve 90'lı yaşlarındaki insanların uzun ömürlerinde bir fark yaratamayacakları anlamına gelmez. Bir araştırmaya göre, her gün yapılabilecek 10 dakikalık basit bir aktivite önemli bir fark yaratabilir.

YÜRÜMEK ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Güney Kore'deki Inje Üniversitesi Sanggye Paik Hastanesi'nden araştırmacılar, yaşlılıkta günde 10 dakika yürümenin birinin ölme riskini yüzde 40 azaltabileceğini söylüyor.

2009 ve 2014 yılları arasında Kore Ulusal Sağlık Tarama Programına katılan 85 yaş üstü 7.047 yetişkinin analizini yaptıktan sonra vardıkları sonuca varıldı. Katılımcılar ortalama olarak 87 yaşındaydı.

Dr Moo-Nyun Jin, çalışma hakkında şunları söyledi: "Yetişkinlerin yaşlandıkça aktivite önerilerini karşılama olasılığı daha düşüktür. Çalışmamız, 85 yaş ve üzeri kişiler için haftada en az bir saat yürümenin faydalı olduğunu göstermektedir. Basitçe söylemek gerekirse, her gün 10 dakika yürüyün.

Bir kardiyolog olan Dr Jin şunları ekledi: "Yürüme, orta ila şiddetli yoğunlukta herhangi bir fiziksel aktivite yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, yaşlı erişkinlerde daha düşük ölme olasılığı ile bağlantılıydı. Çalışmamız, 85 yaş ve üzerindekiler için haftada sadece bir saat yürümenin bile tamamen hareketsiz olmaktan daha avantajlı olduğunu gösteriyor."