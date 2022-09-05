Sadece 10 dakikanızı ayırın! Bu aktivite erken ölüm riskini yüzde 40 azaltıyor

Egzersiz yapmak hem bedenen hemde ruhen sağlıklı ve dinç hissetmenizi sağlayacak bir eylemdir. Sağlıklı, dengeli bir vücut istiyorsanız bu aktiviteyi hayatınızdan asla eksik etmeyin! Gelin ölüm riskini azaltan egzersizin ne olduğuna birlikte bir bakalım.
10 DAKİKALIK BİR AKTİVİTE ÇOK FAYDALI
Daha uzun yaşamak için tek bir anahtar, garanti edecek bir gümüş kurşun yoktur. Bazen hayat, yaratıldığı gibi rastgele alınır ve uzun ömür ile ilgili olarak, tek bir faktör değil, birçok faktör söz konusudur. Bu eylemler ve bunların önemi, birinin yaşam evresine bağlı olarak etkinliklerine göre değişir. Örneğin, hayatının ortasında sağlıklı bir kalbe odaklanan biri, daha sonra nörolojik stabil kalma değişikliklerini iyileştirebilir. Ancak bu, 70'li, 80'li ve 90'lı yaşlarındaki insanların uzun ömürlerinde bir fark yaratamayacakları anlamına gelmez. Bir araştırmaya göre, her gün yapılabilecek 10 dakikalık basit bir aktivite önemli bir fark yaratabilir.
YÜRÜMEK ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR
Güney Kore'deki Inje Üniversitesi Sanggye Paik Hastanesi'nden araştırmacılar, yaşlılıkta günde 10 dakika yürümenin birinin ölme riskini yüzde 40 azaltabileceğini söylüyor.
2009 ve 2014 yılları arasında Kore Ulusal Sağlık Tarama Programına katılan 85 yaş üstü 7.047 yetişkinin analizini yaptıktan sonra vardıkları sonuca varıldı. Katılımcılar ortalama olarak 87 yaşındaydı.
Dr Moo-Nyun Jin, çalışma hakkında şunları söyledi: "Yetişkinlerin yaşlandıkça aktivite önerilerini karşılama olasılığı daha düşüktür. Çalışmamız, 85 yaş ve üzeri kişiler için haftada en az bir saat yürümenin faydalı olduğunu göstermektedir. Basitçe söylemek gerekirse, her gün 10 dakika yürüyün.
Bir kardiyolog olan Dr Jin şunları ekledi: "Yürüme, orta ila şiddetli yoğunlukta herhangi bir fiziksel aktivite yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, yaşlı erişkinlerde daha düşük ölme olasılığı ile bağlantılıydı. Çalışmamız, 85 yaş ve üzerindekiler için haftada sadece bir saat yürümenin bile tamamen hareketsiz olmaktan daha avantajlı olduğunu gösteriyor."
YÜRÜMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Yürüyüş, vücudun nefes alması ve genel sağlığı koruması gereken kardiyovasküler sistemin sağlığını iyileştiren bir kardiyovasküler egzersiz şeklidir. Vücudun kardiyovasküler sistemi ne kadar sağlıklı olursa, akciğerler, kalp ve beyin gibi önemli organlara pompalanabilecek oksijen o kadar fazla olur. Beyne ne kadar fazla oksijen ulaşırsa o kadar sağlıklı olabilir.
İngiliz Kalp Vakfı'nda kıdemli kalp hemşiresi Chloe MacArthur şunları söyledi: "Yürüme, orta ila şiddetli yoğunlukta herhangi bir fiziksel aktivite yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, yaşlı yetişkinlerde daha düşük ölme olasılığı ile bağlantılıydı."
YÜRÜMENİN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?
Yürümek, erken ölüm riskini azaltmanın yanı sıra, felçli kalp krizi gibi erken ölüme yol açabilecek kardiyovasküler olay riskini de azaltmaya yardımcı olur. Genel sağlığı korumak veya iyileştirmek için ne kadar egzersiz yapılması gerektiğine ilişkin olarak, NHS haftada en az 150 dakika orta ila yoğun fiziksel egzersiz önermektedir. Bu minimum olsa da, ne kadar çok egzersiz yapılırsa, faydalar o kadar büyük olur.