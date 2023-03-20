Vücudu heykele dönüştüren hareket! Günde birkaç dakika yetiyor

Hangi egzersizin ne kadar etkili olduğu konusunda bir bilgiye sahip olmak, göbek yağlarını çok daha kolay eritmenizi sağlıyor. Bu nedenle yağ yakmaya ve kaslarınız sıkılaştırmaya yarayan en iyi egzersizi arıyorsanız, birkaç uzmandan öneri almak vücudunuzu değiştirebilir. Fitness eğitmenleri Claire La Breche , Erica Ziel ve Sara Haley birkaç egzersiz önerisiyle en şekilli vücuda erişmenin formülünü sunuyor.
SQUAT
Ziel, squat'ın favorisi olduğunu, çünkü tüm bacak kaslarını ve ayrıca pelvik tabani olmak üzere tüm vücudu çalıştırdığını belirtiyor. Daha güçlü bacaklara sahip olmak için squatın en önemli egzersizlerden biri olduğunu belirten Ziel, her gün daha fazlasını yaparak etkili sonuçlara ulaşabileceğinizi belirtiyor.
Squat yaparak kalçanızı sıkıştırmaktan kaçınmanız gerektiğini, bunun yerine derin bir squat pozisyonunda çömelirken "yayıldığınızı" hissetmeniz gerekiyor. Özellikle doğru formda yapıldığında squat, gelişimi büyük oranda farklılaştırıyor. Herhangi bir ağırlık kullanarak squatın etkisini çok daha fazla artırabilirsiniz.
ŞINAV
La Breche, şınavın "tüm zamanların en verimli" egzersizi olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi ise; tüm vücudu çalıştırırken aynı zamanda direnç artırmak için vücut ağırlığını kullanabilmek olduğunu belirtiyor. Bu hareket, çekirdek kaslar da denilen karın, kalça ve sırt alanını aynı anda çalıştırırken, kollar ve göğüste de güçlenme sağlıyor. La Breche, kalp atış hızını artırarak yağ yakmanızın yanı sıra kas yapım sürecini de güçlendiriyor. Antrenman sonrası kalori yakımını en üst düzeye çıkarmak için bir yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanına şınav ekleyebileceğinizi de sözlerine ekliyor.
"Yağ oranı düşük, kas oranı ise yüksek bir vücut metabolizmanın gün boyunca çalışmasının en iyi yoludur" diyen La Breche, bu nedenle sadece egzersiz yaparken değil, arabada otururken, masa başında çalışırken bile yağ yakabileceğinizi belirtiyor. Şınav çekmek ise; bu kas yapım sürecine sunduğu katkı sayesinde en iyi sonuçları almayı kolaylaştırıyor.
Şınav çekerken "plank" pozisyonuyla başlayabilirsiniz. Elleriniz yerde, omuzlarınızın hemen altında yer alırken ağırlığınızı ön tarafa vermeye dikkat edin. Böylece karın kaslarınızın gerildiğini hissedebilirsiniz. Kendinizi aşağıya doğru indirdiğiniz esnada kollarınızı yavaşa bükün ve başlangıç pozisyonunuza geri dönmek için yeniden yükselin.
BURPEE
Burpee, "çok fazla kas grubunu çalıştırması" sayesinde Haley, bu egzersizin tüm vücudu bir arada hareket ettirmesi sayesinde yağ yakma oranını da artırdığını belirtiyor. Squat, şınav gibi diğer hareketleri de bir araya getirebileceğiniz burpee sayesinde eşsiz bir çalışma programı oluşturabilirsiniz. Şınav ile birlikte yaptığınızda ise; yoğun bir kas grubu çalıştırması sayesinde kendiniz için "yüksek yoğunluklu bir kardiyo" programı oluşturabilirsiniz.
Genel olarak La Breche, "konu kilo verme olduğunda kalıcı değişiklikler yapmanın en önemli faktörünün tutarlılık olduğunu" söylüyor. "Koşmaya başlayabilir ve muhtemelen oldukça hızlı bir değişiklik görebilirsiniz, ancak sürdürülebilir bir egzersiz rutinini yaşam tarzınıza uydurmaya devam edebilirsiniz.