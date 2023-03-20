Vücudu heykele dönüştüren hareket! Günde birkaç dakika yetiyor

La Breche, şınavın "tüm zamanların en verimli" egzersizi olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi ise; tüm vücudu çalıştırırken aynı zamanda direnç artırmak için vücut ağırlığını kullanabilmek olduğunu belirtiyor. Bu hareket, çekirdek kaslar da denilen karın, kalça ve sırt alanını aynı anda çalıştırırken, kollar ve göğüste de güçlenme sağlıyor. La Breche, kalp atış hızını artırarak yağ yakmanızın yanı sıra kas yapım sürecini de güçlendiriyor. Antrenman sonrası kalori yakımını en üst düzeye çıkarmak için bir yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanına şınav ekleyebileceğinizi de sözlerine ekliyor.

"Yağ oranı düşük, kas oranı ise yüksek bir vücut metabolizmanın gün boyunca çalışmasının en iyi yoludur" diyen La Breche, bu nedenle sadece egzersiz yaparken değil, arabada otururken, masa başında çalışırken bile yağ yakabileceğinizi belirtiyor. Şınav çekmek ise; bu kas yapım sürecine sunduğu katkı sayesinde en iyi sonuçları almayı kolaylaştırıyor.

Şınav çekerken "plank" pozisyonuyla başlayabilirsiniz. Elleriniz yerde, omuzlarınızın hemen altında yer alırken ağırlığınızı ön tarafa vermeye dikkat edin. Böylece karın kaslarınızın gerildiğini hissedebilirsiniz. Kendinizi aşağıya doğru indirdiğiniz esnada kollarınızı yavaşa bükün ve başlangıç pozisyonunuza geri dönmek için yeniden yükselin.