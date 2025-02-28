2025’in en büyük tırnak trendi: Lüks ve zarafetin simgesi soap nails nedir? Nasıl yapılır?

Soap nails, adından da anlaşılacağı gibi "temizlik" hissiyatı veren, düzgün manikürlü ve ekstra parlak bir tırnağ görünümü sunuyor. Milky (süt beyazı), bej veya bebek pembesi gibi yarı saydam renklerle yapılan bu manikür, tıpkı lip gloss tırnağ trendinde olduğu gibi sıradan ojelerden daha fazla parlaklık ve doğallık sağlıyor. İşte bu nedenle, 2025 yılında güzellik dünyasının vazgeçilmezi olacağı tahmin ediliyor.