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2025'in en büyük tırnak trendi: Lüks ve zarafetin simgesi soap nails nedir? Nasıl yapılır?

Yeni bir yıl, yeni trendleri beraberinde getiriyor! 2025'in en popüler manikür akımlarından biri ise "Soap Nails" yani sabun tırnaklar. Maksimalist tırnak sanatı popülerliğini korusa da, minimalist ve zarif görünüm arayışında olanlar için soap nails trendi öne çıkıyor. Peki, soap nails nedir ve bu trendi nasıl uygulayabilirsiniz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:36
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2025’in en büyük tırnak trendi: Lüks ve zarafetin simgesi soap nails nedir? Nasıl yapılır?

Soap nails, adından da anlaşılacağı gibi "temizlik" hissiyatı veren, düzgün manikürlü ve ekstra parlak bir tırnağ görünümü sunuyor. Milky (süt beyazı), bej veya bebek pembesi gibi yarı saydam renklerle yapılan bu manikür, tıpkı lip gloss tırnağ trendinde olduğu gibi sıradan ojelerden daha fazla parlaklık ve doğallık sağlıyor. İşte bu nedenle, 2025 yılında güzellik dünyasının vazgeçilmezi olacağı tahmin ediliyor.

SOAP NAILS NASIL YAPILIR?

Los Angeles merkezli nail artist Brittney Boyce, bu trendin temelinin temiz ve düzgün bir maniküre dayandığını belirtiyor. İşte adım adım uygulama rehberi:

  1. Tırnak ve El Bakımı: Cildinizi yumuşatmak için yumuşatııc kullanın ve fazla deriyi nazikçe iterek temizleyin.
  2. Tırnak Biçimlendirme: Tırnaklarınızı eşit uzunlukta kesip dilediğiniz şekilde tırnaklarınızı törpüleyerek düzgün bir zemin oluşturun.
  3. Parlatma: Tırnaklarınızın yüzeyini hafifçe buffer yardımıyla düzleştirin. Bu adım, uygulanan ojenin daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar.
  4. Oje Seçimi: Uzmanlar, yarı saydam pembe veya nude tonlarının bu manikür için en uygun renkler olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, tırnaklarınızın uzun süre parlak ve dayanıklı kalması için jöle etkili bir üst kat (top coat) kullanmanız tavsiye edilir.

SOAP NAILS KALICILIĞI

Bu görünüm, hem normal oje ile hem de jel manikür ile elde edilebilir. Ancak jel oje kullanımı, daha uzun ömürlü ve ekstra parlak bir sonuç sağlar. 2025 yılında "temiz kız estetiği" akımıyla uyumlu olan soap nails, sade ve zarif bir tırnak görünümü arayanlar için harika bir tercih olacak!

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