2025’in en büyük tırnak trendi: Lüks ve zarafetin simgesi soap nails nedir? Nasıl yapılır?

Soap nails, adından da anlaşılacağı gibi "temizlik" hissiyatı veren, düzgün manikürlü ve ekstra parlak bir tırnağ görünümü sunuyor. Milky (süt beyazı), bej veya bebek pembesi gibi yarı saydam renklerle yapılan bu manikür, tıpkı lip gloss tırnağ trendinde olduğu gibi sıradan ojelerden daha fazla parlaklık ve doğallık sağlıyor. İşte bu nedenle, 2025 yılında güzellik dünyasının vazgeçilmezi olacağı tahmin ediliyor.
Los Angeles merkezli nail artist Brittney Boyce, bu trendin temelinin temiz ve düzgün bir maniküre dayandığını belirtiyor. İşte adım adım uygulama rehberi:
Ayrıca, tırnaklarınızın uzun süre parlak ve dayanıklı kalması için jöle etkili bir üst kat (top coat) kullanmanız tavsiye edilir.
Bu görünüm, hem normal oje ile hem de jel manikür ile elde edilebilir. Ancak jel oje kullanımı, daha uzun ömürlü ve ekstra parlak bir sonuç sağlar. 2025 yılında "temiz kız estetiği" akımıyla uyumlu olan soap nails, sade ve zarif bir tırnak görünümü arayanlar için harika bir tercih olacak!