Ayak kokusuna kesin çözüm! Bu suyu haftada iki kere uyguladığınızda…

AYAK ÇATLAKLARINA YARDIMCI OLUYOR

Kuru ve çatlamış ayaklar sadece çirkin olmakla kalmaz, aynı zamanda ağrılı ve tahriş edici olabilir. Sirkedeki asit, kuru ayaklarınıza hak ettiği bir nemlendirme tedavisi sağlar. Böylece ayaklarınız sirke banyosundan sonra çok daha pürüzsüz olacak.

UYGULAMA:

Büyük bir leğene bir bardak sirke koyun ve ılık su ile doldurun. Ne tür sirke kullandığınız önemli değil. Ayaklarınızı 10 ila 20 dakika sirkeli suda bekletin, ardından tamamen kurulayın. Semptomlar azalıncaya kadar her gün yapın. Sonrasında haftada 2 kere yapmanız yeterli olacaktır.