Ayak kokusuna kesin çözüm! Bu suyu haftada iki kere uyguladığınızda…

Ayaklar, vücudumuzdaki en önemli organlardan biridir. Vücudun ağırlığını yüklenen ayaklarımız sağlıklı olmadığında, hareketler kısıtlanıyor ve yaşam kalitesi de olumsuz etkileniyor. Bundan dolayı ayak sağlığına dikkat etmeliyiz. Bu sirkeli suyu haftada 2 kere uyguladığınızda bebekler gibi olacaksınız. İşte o mucizevi suyun ayağınızdaki inanılmaz etkileri:
EGZAMAYI YOK EDER
Egzama, ayakta yaygın olarak görülen bir mantar enfeksiyonudur ve esas olarak ayak tabanında ve parmak aralarında oluşur. Adından da anlaşılacağı gibi, enfeksiyon sadece yüzme havuzlarından değil, çıplak ayakla dolaşıldığında başka yerlerden de bulaşır. Bu mantar enfeksiyonu kuru, pul pul ve kaşıntılı cilde, hatta iltihaplanma ve kabarcıklara neden olabilir. Sirkenin mantar önleyici etkisi nedeniyle, bu güçlü kokulu madde mantar enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olabilir.
AYAK KOKUSUNA SON!
Terli ayakların kötü kokusu genellikle ayaklarınızda ve ayakkabılarınızda kalan ter ve bakteri kombinasyonundan kaynaklanır. Sirke hem mantarlara hem de bakterilere karşı iyi bir savaşçı olduğundan hoş olmayan kokuyu gidermek için bu solüsyonu kullanabilirsiniz. Ayaklarınıza ara sıra sirke banyosu yaparak, ayakkabılarınızı çıkarırken burnunuzu çabucak tıkamak zorunda kalmazsınız.
AYAK ÇATLAKLARINA YARDIMCI OLUYOR
Kuru ve çatlamış ayaklar sadece çirkin olmakla kalmaz, aynı zamanda ağrılı ve tahriş edici olabilir. Sirkedeki asit, kuru ayaklarınıza hak ettiği bir nemlendirme tedavisi sağlar. Böylece ayaklarınız sirke banyosundan sonra çok daha pürüzsüz olacak.
UYGULAMA:
Büyük bir leğene bir bardak sirke koyun ve ılık su ile doldurun. Ne tür sirke kullandığınız önemli değil. Ayaklarınızı 10 ila 20 dakika sirkeli suda bekletin, ardından tamamen kurulayın. Semptomlar azalıncaya kadar her gün yapın. Sonrasında haftada 2 kere yapmanız yeterli olacaktır.