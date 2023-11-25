Ayaktaki nasırı dakikalar içinde eriten doğal yöntem! Geçmeyen nasırın çözümü meğer evinizdeymiş...

Evlerde bulunan ve neredeyse her temizlik tüyosunda ortaya çıkan karbonat, bu konuda da oldukça etkili. Karbonat kullanarak inatçı nasırdan dakikalar içerisinde kurtulabilirsiniz.

Karbonatın antibakteriyel özelliği bulunur. Bu sayede ciltte yer alan ölü hücrelerin ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Karbonat sayesinde nasırın ilk olarak yumuşamasını ardından da küçülerek yok olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yöntemin uygulanması ise şöyle;

Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı kadar karbonat dökün.

Ardından karbonatın üzerine su ekleyerek karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı nasırın bulunduğu yere uygulayın.

Daha sonra ponza taşıyla ayağınızı ovalayın.

Nasırı yok edebilmek için diğer yöntemler ise şöyle;

HİNT YAĞI

Bu karışım için Hint yağı ve sirkeye ihtiyacınız var. İlk olarak ayaklarınızı sirkeli suda bekletin. Ardından ayaklarınıza Hint yağı sürerek yumuşamasını sağlayın. Böylece ayakların nemlenmesini sağlayarak nasırın ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsağın antimikrobiyal özelliği vardır bu sayede nasırın ortadan kaldırılmasına rol oynar. Bu yöntem için ilk olarak ayağınızdaki nasırlı bölgeye bir diş sarımsak yerleştirin ve üzerini bir bezle sarın. Bu şekilde birkaç saat bekletin ardından bezi ve sarımsağı çıkarıp ayağınızı yıkayın.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağının antibakteriyel etkisi bulunur bu sayede nasıra karşı iyi gelir. Bu yöntem için ilk olarak bir kabın içerisine ılık su doldurun ardından içerisine 3 damla çay ağacı yağı ilave edin. Ayağınızı hazırladığınız suyun içerisine sokup ayağınız yumuşayana dek bekletin.

Ayağınızı sudan çıkardıktan sonra nasırın kalktığını görebilirsiniz.

Ancak çay ağacı yağı çok etkili olduğu için ayağınızı 15 dakikadan fazla bu karışımın içerisinde bekletmemeye dikkat edin.

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışması tavsiye edilir.