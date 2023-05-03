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Daha sürerken bozulan oje derdine son! Bu yöntemle saniyeler içinde kurutacaksınız

Ojenizi sürdükten hemen sonra evden çıkabilir veya oje bozuldu endişesi yaşamadan işlerinize kesintisiz olarak devam edebilirsiniz. Bunun için ise ojelerinizi hızla kurutacak birkaç yöntem bilmek yeterli.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:04
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Daha sürerken bozulan oje derdine son! Bu yöntemle saniyeler içinde kurutacaksınız

Birbirinden farklı tekniklerle birkaç dakika içinde tüm ojeyi kurutan birkaç ipucu yaşamınızı kolaylaştırıyor. İşte o tekniklerden birkaçı…

BUZLU SU

Ojenizi sürdükten sonra elinizi buzlu bir suya sokarak beklemek, kurutma işlemini kısaltacaktır. Yalnızca birkaç dakika boyunca elinizi içinde bekleterek ojelerinizi hızla kurutabilir ve bozulmalarını engelleyebilirsiniz.

YAĞ KULLANIN

Zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi bitkisel yağları ufak bir kaba koyduktan sonra ellerinizi kısa bir süre bu yağ içerisinde bekletin. Bu sayede ojeleriniz çok daha hızlı kuruyabilir ve üstelik daha parlak ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Tırnak çevresindeki cildinizin de nemlenmesini sağlayan bu işlem sayesinde ellerinizi de yumuşatabilirsiniz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Saç kurutma makinesinde soğuk hava seçeneğini kullanarak ojelerinizi ufak ve dairesel hareketlerle birkaç dakika içinde kurutabilirsiniz. Ayarın sıcak olmamasına ve uzun süre tutmamaya özen göstermek önemli.

KURUTUCU SPREY

En pratik yöntemlerden biri olan kurutucu spreyler, herhangi bir kozmetik mağazasından bulunabilir. Çok kısa sürede tüm ojenin kurumasını sağlayan bu spreyler, uzun süreli kullanımı ile de cep yakmıyor.

İNCE KAT SÜRÜN

Ojenin koyu görünmesi için üst üste uygulamak, ojenin kurumasını yavaşlamasına sebep olur. Bu nedenle ojelerinizi sürerken ince iki kat olarak uygulamak, kuruma süresinin de kısalmasını sağlıyor.

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