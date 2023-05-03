Daha sürerken bozulan oje derdine son! Bu yöntemle saniyeler içinde kurutacaksınız

YAĞ KULLANIN

Zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi bitkisel yağları ufak bir kaba koyduktan sonra ellerinizi kısa bir süre bu yağ içerisinde bekletin. Bu sayede ojeleriniz çok daha hızlı kuruyabilir ve üstelik daha parlak ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Tırnak çevresindeki cildinizin de nemlenmesini sağlayan bu işlem sayesinde ellerinizi de yumuşatabilirsiniz.