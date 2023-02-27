Dakikalar içinde nasırı eritiyor! Ne ağrı kalıyor ne de yara

Ayaklarınız saatlerce ayakkabı içerisinde kalıyorsa, cildiniz üzerinde yarattığı baskı sonucu nasırlar oluşabilir. Bu nasırları önlemek zor gibi görünse de doğru ve etkili tedavi ile bu cilt hastalığını önleyebilirsiniz.

UYARI: Bu tedavi yöntemlerini uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora başvurun.