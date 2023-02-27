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Dakikalar içinde nasırı eritiyor! Ne ağrı kalıyor ne de yara

Nasır, derinin sürtünme ve sıkışma altında kalması sonucunda meydana gelen sertleşmelerdir. Vücudun belirli bölgelerinde meydana gelen bu cilt hastalığı, en sık ayaklarda görülmektedir. Cildin ayakkabı ile sürtünmesi sonucunda ortaya çıkan bu rahatsızlık, kişileri oldukça zorlayabilir. Fakat birkaç tedavi seçeneği ile nasırları hayatınızdan çıkarmak mümkün. İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:08
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Dakikalar içinde nasırı eritiyor! Ne ağrı kalıyor ne de yara

Ayaklarınız saatlerce ayakkabı içerisinde kalıyorsa, cildiniz üzerinde yarattığı baskı sonucu nasırlar oluşabilir. Bu nasırları önlemek zor gibi görünse de doğru ve etkili tedavi ile bu cilt hastalığını önleyebilirsiniz.

UYARI: Bu tedavi yöntemlerini uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora başvurun.

NASIR ÇEŞİTLİ NEDENLER İLE ORTAYA ÇIKABİLİR

  • Uygun olmayan ayakkabılar giymek
  • Uzun süre yüksek topuklu ile dolaşmak
  • Çorap giymemek
  • Obezite
  • İleri hasta yaşı
  • Ayakların aşırı terlemesi
  • Ayak parmaklarının birbirlerine baskı yapması
  • Mesleki deformasyonlar
  • Romatoid artrit

NASIR BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen nasır belirtileri şunlar:

  • Nasır altında ortaya çıkan ağrı ve acı
  • Nasır olan böylede görülen iltihap
  • Sertleşmiş bir kitle
  • Derinin pul pul dökülmesi

ASPİRİN EZİN

Nasır ağrısını geçirmek için aspirin tedavisi oldukça etkilidir. Aspirinin nasır tedavisinde kullanılmasının en önemli etkenlerinden biri de, sertleşen deriyi yumuşatarak ağrının azalmasına yardımcı olmasıdır. Yaklaşık 5 veya 6 tablet aspirini ezin. Ezdiğiniz aspirini, limon suyu ve normal suyla karıştırın. Macun haline getirdikten sonra nasır olan bölgeye güzelce sürün. Ardından üzerini sıcak bir havluyla sarın ve plastik bir torba ile örtün. Şeker hastasıysanız veya aspirine alerjiniz varsa bu yöntemi kullanmayın.

KARBONAT VE LİMON

Ayak banyosunda karbonat ve limon kullanmak, nasırları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bir macun yapmak için karbonat, ılık su ve limon suyunu karıştırın. Ardından içerisine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Sonra nasır oluşan bölgeye güzelce uygulayın. Bu karışım sayesinde nasırdan oluşan ölü derilerden hızlıca kurtulabileceksiniz.

SARIMSAK VE ZEYTİNYAĞI

Cildi yenileme özelliğiyle bilinen sarımsak, nasır için oldukça etkilidir. İlk olarak sarımsakları bir kabın içerisinde güzelce ezin. Sonra sarımsakları zeytinyağı ile karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı, nasırlı bölgelere güzelce sürün. Ardından o bölgeyi streç film ile sarın. Bu yöntemi 1 hafta boyunca her gece uygulayın.

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