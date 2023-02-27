Dakikalar içinde nasırı eritiyor! Ne ağrı kalıyor ne de yara

Ayaklarınız saatlerce ayakkabı içerisinde kalıyorsa, cildiniz üzerinde yarattığı baskı sonucu nasırlar oluşabilir. Bu nasırları önlemek zor gibi görünse de doğru ve etkili tedavi ile bu cilt hastalığını önleyebilirsiniz.
UYARI: Bu tedavi yöntemlerini uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora başvurun.
NASIR ÇEŞİTLİ NEDENLER İLE ORTAYA ÇIKABİLİR
NASIR BELİRTİLERİ NELERDİR?
En sık görülen nasır belirtileri şunlar:
ASPİRİN EZİN
Nasır ağrısını geçirmek için aspirin tedavisi oldukça etkilidir. Aspirinin nasır tedavisinde kullanılmasının en önemli etkenlerinden biri de, sertleşen deriyi yumuşatarak ağrının azalmasına yardımcı olmasıdır. Yaklaşık 5 veya 6 tablet aspirini ezin. Ezdiğiniz aspirini, limon suyu ve normal suyla karıştırın. Macun haline getirdikten sonra nasır olan bölgeye güzelce sürün. Ardından üzerini sıcak bir havluyla sarın ve plastik bir torba ile örtün. Şeker hastasıysanız veya aspirine alerjiniz varsa bu yöntemi kullanmayın.
KARBONAT VE LİMON
Ayak banyosunda karbonat ve limon kullanmak, nasırları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bir macun yapmak için karbonat, ılık su ve limon suyunu karıştırın. Ardından içerisine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Sonra nasır oluşan bölgeye güzelce uygulayın. Bu karışım sayesinde nasırdan oluşan ölü derilerden hızlıca kurtulabileceksiniz.
SARIMSAK VE ZEYTİNYAĞI
Cildi yenileme özelliğiyle bilinen sarımsak, nasır için oldukça etkilidir. İlk olarak sarımsakları bir kabın içerisinde güzelce ezin. Sonra sarımsakları zeytinyağı ile karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı, nasırlı bölgelere güzelce sürün. Ardından o bölgeyi streç film ile sarın. Bu yöntemi 1 hafta boyunca her gece uygulayın.